Präzisere Eingriffe, weniger Belastung und eine schnellere Erholung: Oberösterreich setzt bei Operationen verstärkt auf moderne Robotertechnik. Die bereits eingesetzten OP-Roboter sollen künftig noch stärker genutzt werden.
Das Land will die roboterunterstützte Chirurgie deshalb schrittweise ausbauen. Das wurde bei einer Pressekonferenz mit Vertretern des Landes, der Krankenhäuser und der Johannes Kepler Universität Linz deutlich.
Die hochmodernen Geräte unterstützen Ärzte bei komplizierten Eingriffen. Sie ermöglichen besonders präzises und schonendes Operieren. Für Patienten bedeutet das laut Gesundheits-Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) eine geringere körperliche Belastung und eine raschere Erholung.
"Gesundheit ist für die Menschen das Wertvollste, deshalb ist sie in meiner Arbeit das Wichtigste. Und deshalb investieren wir auch jedes Jahr mehr in die Versorgung", betont Haberlander.
Die roboterassistierte Chirurgie soll in Oberösterreich Schritt für Schritt erweitert werden. Damit will das Land moderne Operationsmethoden für die Patientenversorgung stärker nutzen.
"Denn unser Anspruch ist klar: Wir wollen den medizinischen Fortschritt dorthin bringen, wo er den Menschen unmittelbar zugutekommt", erklärt Haberlander.