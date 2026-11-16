i Nach dem Perchtenlauf kam es zu einer wilden Schlägerei. iStock Polizisten attackiert Nach Prügel-Eklat steht Perchtenlauf vor dem Aus Nach dem Perchtenlauf eskalierte eine Party in Oberösterreich: Zwei Polizisten wurden attackiert, zwei Männer festgenommen. Von Oberösterreich Heute 16.11.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein friedlicher Perchtenlauf in Schörfling am Attersee (Oberösterreich) nahm in der Nacht auf Sonntag ein unschönes Ende. Bei der anschließenden Party in einem Festzelt kam es zu einer heftigen Rauferei. Zwei Polizisten wurden attackiert, zwei Männer festgenommen. Nun steht sogar die Zukunft der Veranstaltung auf der Kippe.

Bereits zum fünften Mal veranstaltete der Traditionsverein SK Kammer heuer den Perchtenlauf. Zwölf Passen sorgten für Unterhaltung, rund 1.000 Zuschauer verfolgten das Spektakel auf dem Sportplatz. Dabei verlief zunächst alles ohne Zwischenfälle.

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"Es waren 18 Ordner eingeteilt, es gab keine Vorfälle. Es hat für alle gepasst, vor allem für die Kinder, die sich gefreut haben", erklärte Obmann Bernhard Danner gegenüber der "Krone".

Streit eskaliert im Festzelt

Ganz anders entwickelte sich allerdings die anschließende Party. Wie die Landespolizeidirektion gegenüber der Tageszeitung bestätigte, gerieten gegen 0.30 Uhr mehrere Besucher in einen Streit. Die Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten wurde schließlich so heftig, dass die Polizei alarmiert wurde.

Als eine Beamtin versuchte, die Situation zu beruhigen, wurde sie von einem der Männer mit einem Faustschlag attackiert. Auch ihr Kollege wurde angegriffen und in den Schwitzkasten genommen.

Erst durch den Einsatz von Pfefferspray ließen die Verdächtigen von den Polizisten ab. Die beiden Männer im Alter von 32 und 21 Jahren, die aus umliegenden Gemeinden stammen, wurden noch vor Ort festgenommen. Eine Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden.

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Perchtenlauf 2027 steht auf der Kippe

Für Veranstalter Bernhard Danner ist der Vorfall besonders bitter. Er wurde selbst Zeuge der Rauferei und musste am Sonntag zweieinhalb Stunden auf der Polizeiinspektion verbringen, um seine Aussage zu machen. "Es ist schade. Wir können nichts dafür, wenn sich Leute nicht zusammenreißen", sagt der Obmann.

Der SK Kammer sei ein Vorzeigeverein und keinesfalls eine Plattform für Gewalt. Die Vorfälle haben bei den Organisatoren dennoch Spuren hinterlassen. "Wir als Organisatoren fragen uns im Nachhinein schon, warum wir uns das antun, wenn dann so etwas passiert", erklärt Danner. Ob es 2027 eine sechste Auflage des Perchtenlaufs geben wird, ist deshalb derzeit offen.