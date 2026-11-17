i ? Schwägerin flüchtete mit Baby Bruder erstochen – Verdächtiger schweigt nach Blutbad Ein 35-Jähriger soll seinen Bruder erstochen und dessen Frau schwer verletzt haben. Im Verhör schwieg der Verdächtige bisher eisern. Von Oberösterreich Heute 17.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliches Blutbad bei Perg (OÖ) in der Nacht auf Montag! Dort soll ein mehrfach vorbestrafter Mann stundenlang mit seiner Familie gestritten haben. Angeblich warf er den anderen Dinge vor, die nie passiert waren. Der Türke soll seit Langem an schweren psychischen Problemen leiden. Plötzlich eskalierte die Situation völlig.

Laut ersten Erkenntnissen schnappte der 35-Jährige ein Messer und ging auf seinen fünf Jahre jüngeren Bruder los. Er verfolgte ihn und dessen Frau durch das ganze Haus und traf den Mann mehrmals mit der Klinge im Halsbereich, bevor er sich auf die Schwägerin stürzte. Die Frau seines ersten Opfers wurde durch Stiche schwer verletzt.

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Laut "Krone" gelang es der 31-Jährigen, mit ihrem Baby im Arm zu einem Nachbarn zu fliehen. Dort wurden ihre Blutungen schnell notdürftig gestillt, wodurch vermutlich ihr Leben gerettet wurde.

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Der Säugling wurde nicht schwer verletzt. In der Zwischenzeit starb jedoch sein Vater, der junge Bruder des Angreifers, an seinen tiefen Wunden. Der 35-Jährige wurde dann von einem weiteren Bruder der türkischen Großfamilie überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Verdächtige schwieg bisher eisern im Verhör. Die Kripo ermittelt.