Der Unfall ereignete sich am Montag (16. November) gegen 19.15 Uhr. Ein 50-jähriger Autofahrer war auf der B3 unterwegs und wollte nach rechts in die Bettelbergstraße abbiegen.
Zur selben Zeit überquerte ein 59-jähriger Fußgänger die Kreuzung. Der Lenker dürfte den Mann übersehen haben und erfasste ihn mit der linken Vorderseite seines Autos.
Durch den Zusammenstoß wurde der 59-Jährige zu Boden gestoßen und verletzt. Die Rettung brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Linz.
Der 50-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.