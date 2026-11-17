i Der Fußgänger wurde beim Unfall verletzt und musste ins UKH gebracht werden. Harald Dostal / picturedesk.com Unfall in Mauthausen Autofahrer übersieht Fußgänger - Mann verletzt Schmerzhafter Zusammenstoß am Montagabend in Mauthausen (Bez. Perg): Ein Autofahrer dürfte einen Fußgänger beim Abbiegen übersehen haben. Von Andreas Neumayer 17.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Unfall ereignete sich am Montag (16. November) gegen 19.15 Uhr. Ein 50-jähriger Autofahrer war auf der B3 unterwegs und wollte nach rechts in die Bettelbergstraße abbiegen.

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Zur selben Zeit überquerte ein 59-jähriger Fußgänger die Kreuzung. Der Lenker dürfte den Mann übersehen haben und erfasste ihn mit der linken Vorderseite seines Autos.

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Fußgänger ins Spital gebracht

Durch den Zusammenstoß wurde der 59-Jährige zu Boden gestoßen und verletzt. Die Rettung brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Linz.

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Der 50-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.