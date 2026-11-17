i 2020 soll es im Spiel zwischen Austria Klagenfurt und ATSV Stadl-Paura zu einem Wettbetrug gekommen sein. GEPA pictures Nur drei Monate Haft Wettbetrug im ÖFB-Cup – Ex-Funktionär setzte 300.000 € Ein 1:7 zwischen Stadl-Paura und Austria Klagenfurt sorgte 2020 für einen Wettskandal. Jahre später gibt es ein Geständnis und ein Gerichtsurteil. Von Andreas Neumayer 17.11.2026, 06:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sechs Jahre nach dem mutmaßlich manipulierten ÖFB-Cup-Spiel zwischen dem ATSV Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) und Austria Klagenfurt ist am Landesgericht Klagenfurt ein Urteil gefallen. Der einzige verfügbare Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab und wurde zu drei Monaten unbedingter Haft verurteilt.

300.000 Euro auf viele Tore gesetzt

Der Prozess dauerte am Montag nur etwas mehr als eine Stunde – deutlich kürzer als ein Fußballspiel. Ausgangspunkt war eine Partie im Jahr 2020, die Stadl-Paura mit 1:7 gegen Austria Klagenfurt verlor. Im Jänner 2021 berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" erstmals über den Verdacht der Wettmanipulation.

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Auffällig waren vor allem die Wetteinsätze: In Asien sollen rund 300.000 Euro darauf gesetzt worden sein, dass besonders viele Tore fallen – und das auch noch spät im Spiel. Das war etwa zehnmal so viel wie gewöhnlich. Auch die Warnsysteme österreichischer Wettanbieter schlugen Alarm. Ein Spieler bestätigte bei einer Polizeieinvernahme, dass bei der Partie nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war. Die Ermittlungen führten schließlich zu drei Hauptverdächtigen.

Sponsor soll Druck gemacht haben

Zwei davon sind für die Behörden nicht greifbar: Ein 43-jähriger Südkoreaner, der damals als Hauptsponsor der Oberösterreicher auftrat, sowie ein ehemaliger Spieler aus Serbien. Vor Gericht stand deshalb nur ein früherer Vereinsfunktionär. Er wurde in Handschellen in den Saal gebracht, weil er derzeit wegen eines anderen Delikts in Wels eine vierjährige Haftstrafe verbüßt.

Der Angeklagte erklärte, dass er ursprünglich nur einzelne Spielsituationen, etwa die Zahl der Eckbälle, beeinflussen wollte. Den Druck zur Manipulation habe laut seiner Aussage der südkoreanische Hauptsponsor ausgeübt. Dieser hatte auch zahlreiche Spieler aus Südkorea zum Verein gebracht.

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Drei Monate zusätzliche Haft

Hintergrund sei gewesen, dass wohlhabende Familien ihre Söhne nach Europa schicken wollten, unter anderem um der Wehrpflicht in ihrer Heimat zu entgehen. Das Geständnis wirkte sich strafmildernd aus. Der ehemalige Funktionär erhielt eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Monaten. Eine bedingte Strafe kam laut Richter wegen zahlreicher früherer Delikte nicht infrage.

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Mit der heutigen Vereinsführung des ATSV Stadl-Paura hat das Verfahren nichts mehr zu tun. Nach einem 20-prozentigen Zwangsausgleich arbeitet der Verein daran, seine verbliebenen Verbindlichkeiten von 90.000 Euro schrittweise abzubauen.

Der Verein sah sich auch im Vorfeld in den sozialen Medien als Opfer von Wettbetrügern.