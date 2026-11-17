i iStock Manager drohen zehn Jahre Haft 4,2 Millionen Euro! Ex-Chef von Energiefirma angeklagt Jahrelang sollen Strom- und Gaskunden zu viel bezahlt haben. Jetzt muss sich ein früherer Energie-Chef wegen schweren Betrugs verantworten. Von Österreich Heute 17.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Energie Ried in Oberösterreich sollen Verbraucher jahrelang mehr für Strom und Gas bezahlt haben, als erlaubt gewesen wäre. Der Verdacht: Ein ehemaliger Geschäftsführer soll bei den Gebühren getrickst haben. Am Dienstag muss er sich deshalb vor Gericht verantworten.

Wie der ORF berichtet, geht es um einen mutmaßlichen Schaden von rund 4,2 Millionen Euro. So viel soll das Energieunternehmen durch überhöhte Netzgebühren zusätzlich eingenommen haben. Für den angeklagten Ex-Geschäftsführer gilt die Unschuldsvermutung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So sollen Kunden zu viel bezahlt haben

Der Hintergrund: Wer Strom oder Gas nutzt, bezahlt nicht nur für die verbrauchte Energie, sondern auch für den Transport über die Leitungen. Diese sogenannten Netzentgelte werden von der Regulierungsbehörde E-Control festgelegt.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Dabei stützt sich die Behörde unter anderem auf die Kosten und Daten, die ihr die Netzbetreiber übermitteln.

Genau hier soll der frühere Energie-Ried-Chef laut Anklage manipuliert haben. Er soll der E-Control über Jahre hinweg falsche Zahlen gemeldet haben. Die Folge: Die erlaubten Netzgebühren seien zu hoch angesetzt worden – und die Kunden mussten entsprechend mehr bezahlen.

Neue Chefs deckten Unregelmäßigkeiten auf

Aufgeflogen sein soll die Sache bereits 2021. Damals bemerkte die neue Geschäftsführung Unregelmäßigkeiten und informierte selbst die zuständigen Behörden, berichtet der ORF.

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt muss sich der ehemalige Manager wegen schweren Betrugs vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Auch für das Unternehmen selbst könnte der Fall teuer werden. Laut ORF soll gegen die Energie Ried ebenfalls eine Geldstrafe beantragt werden.