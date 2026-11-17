i Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner. APA, FPÖ OÖ Streit um Windkraft in OÖ FPÖ will Windräder in Drittel des Landes verbieten FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner will große Teile Oberösterreichs für Windräder sperren. Rund 414.000 Hektar sollen zu Verbotszonen werden. Von Österreich Heute 17.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Windkraft soll aus großen Flächen in Oberösterreich verbannt werden. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) will riesige Gebiete dauerhaft für Windkraftanlagen sperren. Insgesamt geht es um rund 414.000 Hektar – das entspricht 34,53 Prozent der Landesfläche.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag (17. November) in Linz verteidigte der FPÖ-Chef die umstrittenen Pläne. Damit sollen empfindliche Naturräume, beliebte Erholungsgebiete und das Landschaftsbild geschützt werden. Die vorgesehenen Ausschlusszonen sollen rechtlich verbindlich werden.

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Diese Regionen wären betroffen

Besonders große Verbotszonen sind im Alpenvorland, im Salzkammergut und rund um den Nationalpark Kalkalpen geplant. Allein dort geht es um 359.000 Hektar. Weitere Gebiete liegen im nordöstlichen Mühlviertel (37.230 Hektar), im Kobernaußerwald (8.900 Hektar) und im Böhmerwald (8.720 Hektar).

Gleichzeitig sind in anderen Regionen eigene Beschleunigungszonen vorgesehen, in denen der Ausbau der Windkraft erleichtert werden soll.

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FPÖ zweifelt an Nutzen der Windkraft

Haimbuchner stellt auch die Bedeutung der Windenergie infrage. Laut den von der FPÖ präsentierten Zahlen produzierten die 31 Windkraftanlagen in Oberösterreich im Jahr 2025 zwischen 0,2 und 0,4 Terawattstunden Strom. Der gesamte Strombedarf des Bundeslandes lag hingegen bei rund 14 Terawattstunden.

Österreichweit decke Windkraft laut FPÖ nur rund drei Prozent des gesamten Energieverbrauchs. Haimbuchner kritisiert deshalb, dass bei Windparks häufig mit der Zahl der versorgbaren Haushalte argumentiert werde.

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Streit um Windpark in Sandl

Besonders umstritten ist ein geplantes Windkraftprojekt in Sandl im Mühlviertel. Es liegt in einer der vorgesehenen Ausschlusszonen. Laut FPÖ sprach sich Ende Oktober auch der südböhmische Kreishauptmann Martin Kuba gegen das Projekt aus.

Haimbuchner verweist zudem auf Kärnten, wo laut seinen Angaben 99,923 Prozent der Landesfläche als Ausschlusszone ausgewiesen seien. In Oberösterreich gehe es dagegen um rund ein Drittel.

"Verbotsfantasien"

Scharfe Kritik kommt von Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). Er wirft Haimbuchner vor, den Windkraftausbau seit Jahren zu blockieren. Unter Schwarz-Blau sei in elf Jahren nur ein einziges neues Windrad errichtet worden.

"Haimbuchner und seine FPÖ sind mit ihren Windkraft-Verbotsfantasien schon jetzt ein enormer Schaden für unser Land", kritisiert Kaineder. Besonders das geplante Windkraftprojekt in Sandl sieht er durch die Ausschlusszonen gefährdet.