i Am Sonntagabend kam es zu einer Familientragödie in Perg. fotokerschi.at 3 Tage später Bruder erstochen Blutbad in Perg – Psychiatrie wies Täter (35) ab Am Montag erstach ein Türke (35) im Wahn seinen Bruder, verletzte seine Schwägerin schwer. Nur Tage zuvor war er von einer Klinik abgewiesen worden. Von Oberösterreich Heute 17.11.2026, 15:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An der weißen Türe am Tatort klebt noch immer ein blutiger Handabdruck. Zur tiefen Trauer in Perg mischt sich langsam auch große Wut hinzu. Denn Mitglieder der türkischen Großfamilie hatten wochenlang vor dem Verdächtigen (35) gewarnt.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

"Wir haben seit Wochen und Monaten vergeblich um Hilfe gesucht", klagte auch eine Freundin (32) der Familie laut "Krone". Der 35-Jährige litt unter Wahnvorstellungen und Verfolgungsängsten, nahm seine Medikamente nicht.

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Und: Nur drei Tage vor der furchtbaren Bluttat wurde er von Polizisten in den Neuromed Campus des Kepler Uniklinikums gebracht. Da laut Ärzten jedoch keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung vorgelegen habe, wurde der Mann nach Hause geschickt.

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Am Montag kurz nach 23 Uhr erstach er seinen Bruder (30) mit einem 22 Zentimeter langen Küchenmesser, verletzte dessen Ehefrau (31) lebensgefährlich.

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Nun kündigte das Kepler Uniklinikum eine penible interne Aufarbeitung und ein externes psychiatrisches Gutachten an. Auch die Politik fordert Konsequenzen: SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder verlangt eine Überprüfung aller Abläufe vor dem Vorfall. Über den Tatverdächtigen wurde bereits U-Haft verhängt. Das Opfer wird bereits am Mittwoch beigesetzt.