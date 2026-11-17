i Die ARS Electronica in Linz bringt mehr als 40 Millionen Euro Wertschöpfung. ARS Electronica Neue JKU-Studie ARS Electronica bringt Linz 42 Millionen Euro Kunst und Kultur bringen auch viel Geld: Eine neue Studie zeigt, welche Bedeutung die Ars Electronica für Linz und Oberösterreich hat. Von Andreas Neumayer 17.11.2026, 15:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ars Electronica ist weit über die Grenzen von Linz hinaus bekannt. Doch welchen wirtschaftlichen Nutzen bringt die Kulturinstitution tatsächlich? Dieser Frage gingen Forscher der Johannes Kepler Universität (JKU) nach.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Ars Electronica Center wurde das Forschungsinstitut für Bankwesen mit einer Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse zeigen: Die Einrichtung hat auch für die heimische Wirtschaft eine große Bedeutung.

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353 Vollzeitstellen gesichert

Laut der Studie löst die Ars Electronica einen jährlichen Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 42,2 Millionen Euro aus. Zudem werden durch ihre Aktivitäten 353 Vollzeitstellen gesichert.

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"Kernauftrag von Ars Electronica ist es, eine Plattform für die Kunst zu bilden, Bildungs- und Bewusstseinsarbeit vor Ort zu leisten, unseren Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu stärken und internationaler Leuchtturm für Linz zu sein", erklärt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

Auch andere Betriebe profitieren

Für die Untersuchung analysierten die JKU-Forscher Elisabeth Dreer und Friedrich Schneider die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ars Electronica zwischen 2023 und 2025.

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Dabei wurden nicht nur die unmittelbaren Tätigkeiten der Kulturinstitution berücksichtigt. Auch Aufträge an andere Unternehmen und die weitere Verwendung der dadurch entstandenen Einkommen flossen in die Berechnungen ein.

Erfasst wurde ausschließlich jene Wertschöpfung, die tatsächlich in Österreich beziehungsweise Oberösterreich entsteht.