Mehr als ein Jahrhundert lang gehörte Greinöcker & Willibald zur Handelslandschaft in Oberösterreich. Jetzt steckt das Traditionsunternehmen in massiven finanziellen Schwierigkeiten. Am Dienstag (17. November) wurde am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet.
Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform berichtet, hat die Firma Schulden von rund 4,9 Millionen Euro angehäuft. Betroffen sind 92 Mitarbeiter und rund 430 Gläubiger. Besonders bitter für die Belegschaft: Im Zuge der geplanten Sanierung sollen auch Arbeitsplätze gestrichen werden.
Das 1913 gegründete Unternehmen betreibt unter anderem ein Intersport-Fachgeschäft in Vöcklamarkt und handelt mit Textilien, Haushaltswaren sowie Bau- und Heimwerkerbedarf. Ein Modegeschäft in Vöcklabruck befindet sich bereits in Schließung.
Als Gründe für die Insolvenz werden das schwierige Marktumfeld und Probleme mit Lieferketten genannt. Gleichzeitig setzten steigende Preise und Kosten das Unternehmen massiv unter Druck. Auch die Zuführung zusätzlicher Eigen- und Fremdmittel konnte die finanzielle Schieflage nicht verhindern.
Nun soll das Unternehmen umfassend umgebaut werden. Neben einem Stellenabbau sind Änderungen beim Einkauf, bei der Warenwirtschaft und beim Vertrieb geplant.
Die finanziellen Probleme sind erheblich: Vermögenswerten von rund 1,7 Millionen Euro stehen Verbindlichkeiten von etwa 4,9 Millionen Euro gegenüber.
Den rund 430 Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent angeboten. Stimmen sie dem Sanierungsplan zu, sollen sie innerhalb von zwei Jahren 30 Prozent ihrer Forderungen zurückerhalten. Die Geschäftsführung will das Unternehmen im Rahmen des Sanierungsverfahrens selbst weiterführen.