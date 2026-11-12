i (Bild: Donau Zentrum) Drei Mitarbeiter betroffen Insolvenz! Beliebter Shop im Donau Zentrum pleite Nächste Insolvenz in Wien! Der Anime- und Fanartikel-Shop Ancomo-Merch4You ist pleite. Der Online-Handel soll bleiben. Von Österreich Heute 12.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste Geschäftsbetrieb in Wien ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Über das Vermögen der Inhaberin von Ancomo-Merch4You e.U. wurde am Donnerstag (12. November) am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen verkauft Anime-Fanartikel, Figuren und Sammlerstücke und betreibt unter anderem ein Geschäft im Donau Zentrum.

Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) sind sieben Gläubiger mit Forderungen von insgesamt rund 39.000 Euro betroffen. Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung waren drei Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

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Geschäft im Donau Zentrum wurde zum Problem

Dabei hatte alles vielversprechend begonnen. Im Jahr 2021 startete das Unternehmen zunächst als Online-Shop. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde später ein Geschäftslokal in Wien angemietet.

2024 folgte die Eröffnung eines Pop-up-Stores im Donau Zentrum. Weil sich das Geschäft positiv entwickelte, wurde daraus im Jänner 2025 ein dauerhafter Standort.

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Zuletzt geriet das Unternehmen allerdings zunehmend unter finanziellen Druck. Die Inhaberin führt die Insolvenz unter anderem auf einen deutlichen Umsatzrückgang, die Kaufzurückhaltung der Kunden und hohe Fixkosten zurück.

Hohe Miete und Umbau belasteten Geschäft

Besonders die Mietkosten im Donau Zentrum sollen das Unternehmen stark belastet haben. Hinzu kamen zusätzliche Ausgaben für einen Umbau des Geschäftslokals, der laut Angaben der Schuldnerin vom Einkaufszentrum gefordert worden war.

Ein weiteres Problem: In der Branche müssen Waren häufig lange im Voraus bestellt werden. Bereits getätigte Bestellungen konnten nicht mehr storniert werden. Dadurch war es schwierig, auf die sinkende Nachfrage zu reagieren.

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Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wurden zuletzt auch private und familiäre Geldmittel eingesetzt. Diese finanziellen Möglichkeiten seien inzwischen ausgeschöpft.

So soll es mit dem Shop weitergehen

Ganz aufgeben will die Inhaberin das Geschäft offenbar nicht. Laut den vorliegenden Unterlagen ist geplant, die stationären Verkaufsstandorte aufzugeben und Ancomo-Merch4You künftig ausschließlich als Online-Shop weiterzuführen.

Im Insolvenzverfahren sollen unter anderem die vorhandenen Warenbestände und die rund eineinhalb Jahre alte Geschäftsausstattung verwertet werden.