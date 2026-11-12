i "Heute"-Redakteurin Iris beim Styling. Nikola Hofmann bringt den Blow-Dry-Trend aus New York nach Wien. Denise Auer Hype aus den USA Drinks und Föhnen! "Blowouts", der neue Trend in Wien Voluminöse Föhnfrisuren aus speziellen Blowout-Salons sind voll im Trend. Jetzt ist der Style aus den großen Metropolen auch in Wien gelandet. Von Iris Hödl 12.11.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In New York und anderen Metropolen sind sie längst etabliert: In sogenannten "Blow Dry Bars" bekommt man einfach und relativ günstig eine Föhnfrisur mit großen Locken und viel Volumen. Mit Nikola Hofmann kommt der Trend jetzt nach Wien in den ersten Bezirk.

"Ich hab auf TikTok immer gesehen, wie sich die Influencerinnen darüber beschwert haben, dass es das hier nicht gibt", erzählt Hofmann im "Heute"-Talk. Also ist sie selbst aktiv geworden.

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Föhnfrisur als Lifestyle-Event

Hofmann geht es dabei um mehr als nur schöne Haare: Sie möchte ein bestimmtes Gefühl und einen Lifestyle vermitteln. In den Metropolen gelten Blow Dry Bars längst als eine Art von "Selfcare". Deshalb gibt es bei ihr zu jedem Styling einen Drink und die passende Musik. Geplant sind auch Thementage mit Afrobeats oder 2000er-Hits. "Denn viele gehen am Wochenende fort und möchten sich davor mit ihren Freundinnen die Haare waschen und föhnen lassen."

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Beim Alter gibt es dabei keine Grenzen, die meisten Kundinnen sind zwischen 20 und 50. "Ich hatte auch eine Kundin Ende 50, die danach noch fortgegangen ist", erzählt Hofmann. Die Blowout-Frisuren bietet sie jeden Donnerstag bis Samstag an. Kosten: 45 Euro.

New Yorker Flair in Wien

Mit ihren knallgelben Haaren versprüht Hofmann nicht nur viel Haarspray, sondern auch jede Menge Fashionista-Flair. Kein Wunder: Die New Yorker Beauty-Szene ist ihr nicht fremd. Dort hat sie bereits in diversen Salons zur Probe gearbeitet.

"Heute"-Redakteurin Iris machte den Selbsttest. Das Erlebnis überzeugte. Wie lange die voluminöse Mähne hält, ist allerdings je nach Haartyp sehr unterschiedlich.