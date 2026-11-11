i Spaß für Groß und Klein wird im Play Fun geboten. Litus Group Neuer Freizeit-Hotspot Donauzentrum: Hier kannst du jetzt bis 23 Uhr spielen Im Wiener Donauzentrum gibt es seit 6. November ein neues Freizeitangebot. Besucher können sich bei Billard, Tischtennis und Arcade-Spielen austoben. Von Niklas Burger 11.11.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Westfield Donau Zentrum in Wien-Donaustadt gibt es eine neue Attraktion! Seit 6. November 2026 lädt das neue "Play & Fun" zum Spielen und gemeinsamen Zeitvertreib ein. Hinter dem Konzept steckt die Entertainmentfirma "Litus", der damit das Freizeitangebot im beliebten Einkaufszentrum erweitert.

Neuer Spiele-Treff in Donaustadt

Ob eine schnelle Partie Tischtennis, ein Billard-Duell mit Freunden oder eine Runde an den Arcade-Automaten: Das neue Angebot richtet sich an Familien, Freundesgruppen und alle, die nach dem Einkaufen noch etwas erleben wollen.

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Die Arcade-Spiele sind bereits aus dem "Cube" in der Millennium City bekannt. Nun bringt man das Konzept auch ins Donauzentrum. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Snacks, dazu steht eine Auswahl an Getränken bereit.

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Hier kannst du täglich bis 23 Uhr spielen

Besonders praktisch: "Play & Fun" hat an sieben Tagen pro Woche geöffnet. Von Montag bis Freitag können Besucher zwischen 14 und 23 Uhr spielen, am Samstag und Sonntag sogar schon ab 11 Uhr. Wer mit dem Auto kommt, kann das Parkhaus 4 nutzen. Mitglieder des Westfield-Programms dürfen unter den geltenden Bedingungen bis zu zwei Stunden kostenlos parken.

Allerdings ist das neue Freizeitangebot nicht für immer geplant: "Play & Fun" ist vorerst als Pop-up für rund zwölf Monate angelegt. Wer sich beim Billard oder Tischtennis messen möchte, hat also voraussichtlich bis November 2027 Zeit. Weitere Informationen gibt es auf ihrer Website.