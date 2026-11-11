i Auch in vielen Arztpraxen wird gratis gegen Grippe geimpft. Sabine Hertel Gratis schützen Grippe in Österreich: Jetzt ist die beste Impfzeit Die Grippe-Zahlen sind in Österreich derzeit noch niedrig. Experten raten dennoch zur frühen Impfung. Sie ist heuer für alle kostenlos. Von Niklas Burger 11.11.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch ist es laut Zahlen der MedUni Wien verhältnismäßig ruhig an der Grippefront in Österreich und im Rest Europas, doch die niedrigen Zahlen sind kein Grund sich zurückzulehnen, denn jährlich sterben in Österreich rund 1.000 Personen an einer Ansteckung. Die nächste Grippewelle könnte schneller kommen als gedacht – in der vergangenen Saison begann sie bereits Anfang Dezember und damit rund vier Wochen früher als gewöhnlich.

November ist die ideale Impfzeit

Gesundheitsexperten empfehlen deshalb, sich möglichst früh gegen Influenza impfen zu lassen. Besonders der November gilt als idealer Zeitpunkt. So kann der Körper rechtzeitig einen Impfschutz aufbauen, bevor die Grippewelle Fahrt aufnimmt.

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Die echte Grippe ist nämlich weit mehr als eine harmlose Erkältung. In Österreich infizieren sich während einer typischen Grippewelle rund fünf bis 15 Prozent der Bevölkerung mit Influenzaviren.

Grippeimpfung heuer für alle gratis

Die gute Nachricht: In der Grippesaison 2026/2027 ist die Influenza-Impfung in Österreich für alle Menschen ab sechs Monaten kostenlos. Möglich macht das das öffentliche Impfprogramm. Geimpft wird vor allem bei teilnehmenden Kassen- und Wahlärzten, in Betrieben sowie in Alten- und Pflegeheimen. Auch öffentliche Impfstellen bieten die Grippeimpfung an.

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Den Impfstoff musst du dabei nicht selbst besorgen. Er wird direkt an den teilnehmenden Impfstellen bereitgestellt. Allerdings können sich die Starttermine je nach Impfstoff und Zielgruppe unterscheiden.

Für diese Menschen ist die Impfung besonders wichtig

Besonders empfohlen wird die Grippeimpfung älteren Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Schwangeren und Kleinkindern ab sechs Monaten. Auch Menschen mit häufigem Kundenkontakt oder Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich sollten sich schützen lassen.

Für Kinder und Jugendliche zwischen zwei und 18 Jahren gibt es zudem einen Grippeimpfstoff, der als Nasenspray verabreicht werden kann. Wann die Grippewelle dieses Jahr beginnt, ist zwar noch offen, üblicherweise erreicht sie Österreich meist gegen Ende Dezember bis Jänner. Wer sich jetzt impfen lässt, kann rechtzeitig einen Schutz aufbauen und das Risiko schwerer Krankheitsverläufe senken.