i Am 11. Dezember wird das Wiener Öffi-Netz zum Schauplatz einer weihnachtlichen Verfolgungsjagd. Bei der Suche nach Mister X-mas warten spannende Rätsel und tolle Preise. Wiener Linien / Simon Wöhrer Ticketverkauf startet heute Wiener Linien: Mister X-mas wird wieder gejagt Ein versteckter Geldkoffer, geheimnisvolle Hinweise und eine wilde Jagd durch Wien: Die Wiener Linien laden wieder zum weihnachtlichen Detektivspiel. Von Niklas Burger 11.11.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Linien verwandeln ihr Öffi-Netz wieder in ein riesiges Detektivspiel. Am 11. Dezember ist Mister X-mas gemeinsam mit seinen Komplizen in Wien unterwegs. Wer ihn aufspüren will, muss schnell sein, Hinweise richtig kombinieren und sich im U-Bahn-, Straßenbahn- und Busnetz gut auskennen.

Auf die schnellsten Teams warten Preise

Die Teilnehmer treten in Zweierteams gegeneinander an. Per SMS erhalten sie laufend Hinweise, wo sich die Gesuchten gerade aufhalten. Ziel ist es, Mister X-mas und seine Komplizen möglichst schnell aufzuspüren und dabei entscheidende Spuren zu einem versteckten Geldkoffer zu sammeln.

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Los geht die weihnachtliche Schnitzeljagd um 16 Uhr beim Infocenter U2xU5 in der U-Bahn-Station Volkstheater. Rund drei Stunden lang sind die Hobby-Detektive quer durch das Wiener Öffi-Netz unterwegs.

Das große Finale steigt anschließend am Adventmarkt in der Remise. Dort gibt es für alle teilnehmenden Teams einen kostenlosen Punsch. Die drei schnellsten Teams dürfen sich außerdem über Geschenksackerl der Wiener Linien freuen. Darin enthalten ist unter anderem ein Brettspiel.

Tickets um nur 20 Euro

Wer bei der Jagd nach Mister X-mas mitmachen möchte, kann sich ab 11. November Tickets sichern. Diese kosten 20 Euro und sind über Ö-Ticket erhältlich. Wer bei der weihnachtlichen Verfolgungsjagd leer ausgeht, darf sich zumindest mit einem gratis Punsch am Adventmarkt aufwärmen.