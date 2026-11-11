i Stadtrat Jürgen Czernohorszky und BV Wilfried Zankl (Spö) pflanzen mit Meidlinger SchülerInnen ein Wiener Wäldchen im Miep-Gieß-Park. Stadt Wien/Martin Votava Schüler packten mit an Meidling hat einen neuen Mini-Wald bekommen Im Miep-Gies-Park in Wien-Meidling wurden auf über 200 Quadratmetern Bäume und Sträucher für ein neues "Wiener Wäldchen" gepflanzt. Von Wien Heute 11.11.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Pflanzaktion halfen Kinder der nahegelegenen Rothenburgschule tatkräftig mit. Gemeinsam mit Gärtnern der Wiener Stadtgärten setzten sie die jungen Pflanzen ein. Das Projekt wurde im Rahmen des Wiener Klimateams umgesetzt.

Schüler gestalten ihren Bezirk

"Jedes Kind soll Natur erleben können, unabhängig davon, ob die Familie einen eigenen Garten hat", betont Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (Spö). Die Schüler können nun in den kommenden Jahren beobachten, wie ihr selbst gepflanzter Wald wächst.

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Das neue Wäldchen ergänzt die bestehende Parkanlage um einen naturnahen Bereich. Hinter dem Projekt stehen die Magistratsdirektion sowie die Wiener Stadtgärten und die städtische Umweltschutzabteilung.

Mini-Wald soll für Abkühlung sorgen

Die "Wiener Wäldchen" orientieren sich am Konzept der japanischen Miyawaki-Wälder. Dabei werden Bäume und Sträucher dicht nebeneinander gepflanzt, damit auf engem Raum ein artenreicher Wald heranwachsen kann.

Viel Platz brauchen die kleinen Wälder nicht: Sie sind in etwa so groß wie ein Tennisplatz. Durch die besondere Pflanzmethode sollen die Mini-Wälder schnell wachsen und sich zu vielfältigen Ökosystemen entwickeln.

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Die Pflanzen sollen künftig Insekten, Vögeln und anderen Tieren Nahrung und Lebensraum bieten. Mit zunehmendem Wachstum spenden die Bäume Schatten und können durch Verdunstungskühlung dazu beitragen, die Temperaturen in der Umgebung zu senken.

Das erste "Wiener Wäldchen" wurde 2022 im Stefan-Weber-Park in Margareten gepflanzt. Mit dem neuen Standort in Meidling gibt es nun 16 solcher Mini-Wälder in Wien.