i Die Petition gegen die Streichung der Förderung der Arena Wien hat bereits zahlreiche Unterschriften gesammelt. Helmut Graf Aufstand gegen Sparpläne Über 45.000 kämpfen jetzt für die Arena Wien Die geplante Streichung der Förderung für die Arena Wien sorgt für Proteste. Innerhalb eines Tages unterschrieben über 45.000 Menschen die Petition. Von Niklas Burger 11.11.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ankgekündigte Streichung der Förderung der Stadt Wien für die Kulturstätte "Arena" schlägt bereits hohe Wellen. Die Petition dagegen erfährt in den ersten 24 Stunden großen Andrang und zeigt wie vielen Wienern der Open-Air-Schauplatz wichtig ist.

Ins Leben gerufen wurde die Unterschriftenaktion von der Arena Wien selbst. Sie richtet sich an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) und die zuständige MA 13.

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Für eine neue Eventhalle sind Millionen da

Die geplante Event Halle in St.Marx in der direkten Nachbarschaft der Arena stößt den Unterstützern und den Betreibern der Arena besonders sauer auf, denn hierfür soll die Stadt laut Medienberichten mehrere Millionen Euro locker machen während bei der Kultmusikstätte die geringe Förderung von 259.000 Euro gestrichen werden soll.

Die Bilder des Tages i ?

"Die Arena hat 50 Jahre lang Musik möglich gemacht. Wer bei ihr spart, nimmt jungen Bands die Bühne", kritisiert Flora Bachmann von "mein.aufstehn.at". Sie wirft der Stadt vor, bei der heimischen Musikszene zu sparen, während große internationale Künstler unterstützt würden. Die Förderung für die Arena falle ohnehin vergleichsweise gering aus.

Petition stellt drei klare Forderungen

Mit der Petition wollen die Unterstützer nicht nur die weitere Finanzierung des Kulturzentrums sichern. Gefordert wird auch eine schriftliche Garantie für die dauerhafte Nutzung des Geländes. Zudem soll sich die Stadt zur laufenden Erhaltung der denkmalgeschützten Gebäude verpflichten.

Ob die Stadt Wien angesichts des zahlreichen Protests ihre Sparpläne überdenkt, ist vorerst offen, den Link zur Petition findest du hier.