i Weil das Kabel zu kurz war, stellte er sein Auto entgegen der Einbahn ab. iStock Ärger an Wiener Ladesäule 50 € Parkstrafe – E-Autofahrer versteht Welt nicht mehr Weil sein Ladekabel zu kurz war, parkte ein Wiener sein E-Auto gegen die Fahrtrichtung. Dafür kassierte er 50 Euro Strafe. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzer Ladestopp in Wien wurde für einen E-Autofahrer zur teuren Angelegenheit. Der Mann stellte seinen Wagen an einer Ladestation von Wien Energie ab, um die Batterie aufzuladen. Doch als er nach nur 20 Minuten zurückkam, klebte ein Strafzettel über 50 Euro an seiner Windschutzscheibe.

Seinen Ärger machte der Lenker auf der Internetplattform Reddit öffentlich. Dort schilderte er, dass er sein Elektroauto wie schon öfter an der Ladestation abgestellt hatte. Diesmal gab es allerdings ein Problem: Das fünf Meter lange Ladekabel reichte nicht bis zum Anschluss seines Fahrzeugs. Kurzerhand drehte der Mann seinen Wagen um und parkte entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Das Problem dabei: Die Ladestation befand sich in einer Einbahnstraße.

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Auf Reddit wollte er deshalb wissen, ob die Strafe überhaupt rechtmäßig sei und ob er etwas dagegen unternehmen könne. Schließlich habe er sein Auto nur umgedreht, damit das Ladekabel bis zum Anschluss reicht. Doch statt der erhofften Unterstützung bekam der E-Autofahrer von anderen Nutzern ordentlich Gegenwind.

Reddit-Nutzer haben wenig Verständnis

Die Reaktionen fallen deutlich aus. Viele Kommentatoren stellen klar, dass auch für Elektroautos die Straßenverkehrsordnung gilt. Die Notwendigkeit, sein Fahrzeug aufzuladen, rechtfertigt demnach keinen Verstoß gegen die Verkehrsregeln.

Einbahnstraßen seien schließlich eindeutig gekennzeichnet. Nur weil sich das eigene Fahrzeug anders nicht aufladen lasse, dürfe man die Verkehrsregeln nicht einfach ignorieren. Ein weiterer Nutzer hat sogar einen praktischen Vorschlag: "Ein 10m Ladekabel kommt auf Dauer billiger."

Darum ist die 50-Euro-Strafe gerechtfertigt

Tatsächlich ist die Rechtslage klar: Nach der Straßenverkehrsordnung dürfen Einbahnstraßen grundsätzlich nur in der vorgeschriebenen Richtung befahren werden. Außerdem ist das Halten und Parken an Stellen verboten, die nur unter Verletzung eines gesetzlichen Verbots erreicht werden können.

Wer sein Fahrzeug in einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung abstellt, riskiert daher eine Strafe. Entscheidend ist dabei, wie der Parkplatz erreicht wurde. Dass der Lenker lediglich sein Elektroauto aufladen wollte, ändert daran nichts.

Auch die Höhe der Strafe ist nicht ungewöhnlich. In Wien kostet ein Organmandat seit Jänner 2026 grundsätzlich 50 Euro, zuvor waren es 36 Euro.

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Längeres Ladekabel hätte Ärger verhindert

Die Diskussion zeigt auch, dass das Problem durchaus vermeidbar gewesen wäre. Ein längeres Ladekabel oder eine andere Ladestation hätten dem Lenker die 50 Euro wohl erspart.

Zwar weist ein Nutzer darauf hin, dass ein Fahrzeug in einer Parkbucht niemanden behindern müsse. Doch auch wenn andere Verkehrsteilnehmer nicht unmittelbar beeinträchtigt werden, bedeutet das nicht automatisch, dass das Abstellen erlaubt ist.

Ob der Wiener die Strafe bezahlt oder ein Verfahren zur Überprüfung in Kauf nimmt, ist nicht bekannt. Gegen ein Organmandat selbst kann jedenfalls kein Einspruch erhoben werden. Wer es nicht bezahlt, muss mit einem Verwaltungsstrafverfahren rechnen.