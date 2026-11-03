i Der Verdächtige fuhr während der nächtlichen Flucht durch mehrere Wiener Bezirke. Archivbild. Helmut Graf Filmreife Verfolgungsjagd Mit 165 km/h durch Wien – 19-Jähriger festgenommen Ein Syrer (19) raste ohne Führerschein mit bis zu 165 km/h durch Wien. Fußgänger mussten zur Seite springen. Die Polizei erstattete 60 Anzeigen. Von Michael Rauhofer-Redl 03.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen am Montagabend in Wien! Ein 19-jähriger Syrer lieferte sich gegen 23 Uhr eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der junge Mann raste mit bis zu 165 km/h durch die Stadt, missachtete mehrere rote Ampeln und fuhr teilweise ohne Licht auf der Gegenfahrbahn. Mehrere Menschen mussten sich vor dem herannahenden Auto in Sicherheit bringen.

Plötzlich gab der Lenker Vollgas

Begonnen hatte alles auf der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten. Polizisten wurden auf einen Pkw aufmerksam, der sich offensichtlich in einem schlechten Zustand befand. Sie wollten den Lenker deshalb kontrollieren und forderten ihn mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zunächst fuhr der Mann weiter bis zur Kreuzung mit dem Südtiroler Platz. Dort drückte er plötzlich aufs Gaspedal und versuchte, den Beamten davonzufahren.

Was folgte, war eine gefährliche Flucht quer durch Wien. Der 19-Jährige raste durch den 10., 3., 1. und 11. Bezirk. Dabei ignorierte er mehrere rote Ampeln und fuhr wiederholt gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung.

Fußgänger mussten zur Seite springen

Besonders brisant: Die Polizisten stellten während der Verfolgung Geschwindigkeiten von bis zu 165 beziehungsweise 160 km/h fest. Erlaubt waren auf den betreffenden Straßen lediglich 50 km/h. Der Lenker fuhr teilweise sogar ohne eingeschaltetes Licht auf der Gegenfahrbahn. Laut Polizei gefährdete er dadurch zahlreiche Verkehrsteilnehmer.

Mehrere Autofahrer mussten abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Fußgänger konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem herannahenden Fahrzeug retten. Wegen der gefährlichen Fahrweise durch mehrere Wiener Bezirke wurden zusätzliche Polizeistreifen zur Unterstützung angefordert.

Polizei zieht 19-Jährigen aus dem Auto

Die Flucht endete schließlich im Bereich des Seeschlachtweges. Dort bog der junge Mann in eine Einbahnstraße ein und kam zum Stillstand.

Doch auch bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Lenker laut Polizei äußerst unkooperativ. Die Beamten mussten ihn mit Körperkraft aus dem Fahrzeug holen. Dabei versuchte der 19-Jährige mehrmals, sich gegen seine Festnahme zu wehren und zu befreien.

Wie sich herausstellte, ist der syrische Staatsbürger bereits polizeibekannt. Eine gültige Lenkberechtigung besitzt er nicht.

60 Anzeigen nach Wahnsinnsfahrt

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Fahrzeug beschlagnahmt. Ihm drohen nun sowohl strafrechtliche als auch verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen.

Die Bilder des Tages i ?

Die Bilanz der gefährlichen Flucht laut Wiener Polizei: Insgesamt erstattete die Polizei 60 Anzeigen gegen den jungen Lenker.