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Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
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Einsatz in Ottakring

Mann randaliert in Geschäft – Helfer brutal attackiert

Ein 23-Jähriger randalierte in einem Wiener Automatengeschäft. Als ihn der Vater des Besitzers stoppen wollte, wurde er attackiert und verletzt.
Von André Wilding
03.11.2026, 12:29
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Über eine Überwachungskamera beobachtete am Montag gegen 23.00 Uhr der Eigentümer eines Automatengeschäftes in Ottakring einen Mann, der gegen einen Automaten trat und diesen schüttelte.

Der Eigentümer verständigte daraufhin seinen Vater, der sich umgehend in das Geschäft begab. Dort traf dieser auf einen dunkel gekleideten Mann, der gerade dabei war, gegen einen Automaten zu treten.

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Zu Boden gestoßen

Als er versuchte, sich dem Mann in den Weg zu stellen, stieß ihn dieser heftig zu Boden und schlug anschließend auf ihn ein. Gerade als der Täter aus dem Geschäft flüchten wollte, wurde er von den bereits verständigten Beamten angehalten.

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Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Bulgarien. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der Vater des Eigentümers, ein 58-Jähriger, wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

wil, 03.11.2026, 12:29
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