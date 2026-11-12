i Gesundheitsstadtrat Peter Hacker präsentierte den Plan für zwei neue Zentren. iStock, Sabine Hertel Behandlung und Beratung 130.000 Betroffene – zwei neue Diabeteszentren für Wien Wien baut die Versorgung für Diabetespatienten aus. In Floridsdorf und Penzing entstehen neue Zentren. Die Eröffnungen sind für 2027 und 2028 geplant. Von Wien Heute 12.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien leben rund 130.000 Menschen mit Diabetes. Nun wird das medizinische Angebot erweitert. Neben dem bestehenden Diabeteszentrum am Wienerberg in Favoriten entstehen zwei weitere Standorte. Das Diabeteszentrum Donaufeld im 21. Bezirk soll im Sommer 2027 eröffnen, das Diabeteszentrum Baumgarten im 14. Bezirk Anfang 2028.

Das Angebot in Baumgarten wird vom Team der Klinik Hietzing aufgebaut. Der Standort Donaufeld wird, wie bereits das Zentrum am Wienerberg, gemeinsam mit der Klinik Landstraße betrieben.

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Bereits mehr als 40.000 Ambulanzbesuche

Wie groß die Nachfrage ist, zeigen die Zahlen des bestehenden Diabeteszentrums am Wienerberg. Seit der Eröffnung im März 2023 wurden dort mehr als 6.600 Patienten bei über 40.000 Ambulanzbesuchen behandelt.

Das Zentrum richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren mit sämtlichen Formen von Diabetes, darunter auch Schwangerschaftsdiabetes. Neben der medizinischen Behandlung gibt es Ernährungsberatung, psychologische Unterstützung, Schulungen und Kochkurse. Ziel ist es, das Risiko von Folgeerkrankungen zu senken und Krankenhausaufenthalte zu reduzieren.

Patienten nutzen umfangreiches Angebot

Eine Evaluierung des Standorts am Wienerberg zeigt laut Wiener Gesundheitsverbund positive Ergebnisse. Rund zwei Drittel der Patienten kommen aus Favoriten und angrenzenden Bezirken. Die Patienten besuchen das Zentrum häufiger und über einen längeren Zeitraum. Auch die zusätzlichen Beratungsangebote werden genutzt.

"Das Diabeteszentrum Wienerberg hat sich innerhalb kürzester Zeit - messbar - als zentrale Einrichtung der regionalen Diabetesversorgung etabliert", erklärt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes. Der Ansatz sei sowohl für die Patienten als auch für den Gesundheitsverbund ein Erfolg.

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Gesundheitsstadtrat begrüßt Ausbau

Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigt sich erfreut über die Erweiterung. "Mit zwei neuen Standorten erweitern wir das spezialisierte und multiprofessionelle Betreuungsangebot für Menschen mit Diabetes in Wien." Hinter dem Projekt stehen neben dem Wiener Gesundheitsfonds auch mehrere Krankenversicherungsträger, darunter die ÖGK.

Die Bedeutung der Diabetesversorgung zeigt sich auch in den Behandlungszahlen des Wiener Gesundheitsverbundes. Allein im Jahr 2025 wurden rund 27.450 Patienten mit einer Diabetes-Diagnose ambulant oder stationär behandelt.