Am Montagnachmittag (16. November) hielten Polizisten gegen 15 Uhr auf der Ipf-Landesstraße in Asten einen Pkw an. Bei der Kontrolle machten die Beamten gleich mehrere Entdeckungen.
Zunächst fiel der 43-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Linz-Land auf. Bei ihm fanden die Polizisten einen Führerschein, der als gestohlen bzw. abhandengekommen gemeldet war.
Der Mann gab bei der Befragung an, das Dokument bereits vor rund einem Monat gefunden und einfach behalten zu haben. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und gaben ihn dem rechtmäßigen Besitzer zurück.
Doch auch der 39-jährige Lenker, ein Pole aus dem Bezirk Linz-Land, bekam Probleme. Wie sich herausstellte, besaß er überhaupt keine gültige Lenkberechtigung.
Zusätzlich erklärte der Mann gegenüber den Polizisten, vor etwa zwei Wochen Crystal Meth konsumiert zu haben. Eine Untersuchung seiner Fahrtauglichkeit durch einen Amtsarzt verweigerte er allerdings.
Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Diese gehen an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und die Staatsanwaltschaft Linz.