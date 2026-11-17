i Gleich bei beiden Insassen kamen seltsame Dinge zum Vorschein. iStock Kuriose Kontrolle Polizei staunt: Einer ohne, einer mit fremdem Schein Eine Verkehrskontrolle in Asten (Bez. Linz-Land) brachte mehrere Überraschungen: Der Lenker hatte keinen Führerschein, der Beifahrer einen fremden. Von Andreas Neumayer 17.11.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montagnachmittag (16. November) hielten Polizisten gegen 15 Uhr auf der Ipf-Landesstraße in Asten einen Pkw an. Bei der Kontrolle machten die Beamten gleich mehrere Entdeckungen.

Beifahrer mit fremden Führerschein

Zunächst fiel der 43-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Linz-Land auf. Bei ihm fanden die Polizisten einen Führerschein, der als gestohlen bzw. abhandengekommen gemeldet war.

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Der Mann gab bei der Befragung an, das Dokument bereits vor rund einem Monat gefunden und einfach behalten zu haben. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und gaben ihn dem rechtmäßigen Besitzer zurück.

Lenker verweigerte Untersuchung

Doch auch der 39-jährige Lenker, ein Pole aus dem Bezirk Linz-Land, bekam Probleme. Wie sich herausstellte, besaß er überhaupt keine gültige Lenkberechtigung.

Zusätzlich erklärte der Mann gegenüber den Polizisten, vor etwa zwei Wochen Crystal Meth konsumiert zu haben. Eine Untersuchung seiner Fahrtauglichkeit durch einen Amtsarzt verweigerte er allerdings.

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Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Diese gehen an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und die Staatsanwaltschaft Linz.