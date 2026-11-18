i Der Heizungszuschuss ist für die SPÖ zu niedrig. Shutterstock 200 Euro zu wenig Heizkostenzuschuss: "Reicht bei Weitem nicht aus" Die Heizkosten steigen, doch der Zuschuss in Oberösterreich bleibt bei 200 Euro. Für die SPÖ OÖ ist das viel zu wenig. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Heizsaison ist für viele eine enorme Belastung. Zwar zieht das Land den Start für die Anträge auf den Heizkostenzuschuss vor, an der Höhe der Unterstützung ändert sich aber nichts: Es bleibt bei 200 Euro.

Laut SPÖ-Sozialsprecherin Sabine Engleitner-Neu würden viele Menschen beim Heizkostenzuschuss leer ausgehen. MecGreenie

Das sorgt bei der SPÖ für Kritik. Sozialsprecherin Sabine Engleitner-Neu fordert eine deutliche Erhöhung. "Dass das Land den Antragsstart vorzieht, ist ein richtiger Schritt. An der Kernfrage ändert das aber nichts. Die 200 Euro Zuschuss sind seit vier Jahren unverändert und reichen bei Weitem nicht mehr aus. Wer wenig verdient, braucht echte Entlastung", so Engleitner-Neu.

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Heizen wird immer teurer

Die SPÖ verweist auf die gestiegenen Energiepreise. Erdgas ist laut Energiepreisindex um zwölf Prozent teurer als im Vorjahr. Für Gaskunden bedeutet das Mehrkosten von 300 bis 500 Euro. Pellets haben sich um 34 Prozent verteuert, Heizöl sogar um 63 Prozent.

Besonders betroffen seien Menschen mit geringem Einkommen, die häufig in älteren, schlecht gedämmten Gebäuden wohnen und sich eine Sanierung oder neue Heizung nicht leisten können.

Viele Familien bekommen kein Geld

Ein weiterer Kritikpunkt sind die Einkommensgrenzen. Diese liegen laut SPÖ selbst für Mehrpersonenhaushalte bei 30.913 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern gilt laut EU-SILC 2025 allerdings bis zu einem Einkommen von 46.044 Euro als armutsgefährdet.

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Damit würden zahlreiche Familien trotz finanzieller Schwierigkeiten keinen Heizkostenzuschuss erhalten.

Entscheidung im Ausschuss

Die SPÖ will deshalb den Zuschuss von derzeit 200 auf 700 Euro erhöhen. Gleichzeitig sollen die Einkommensgrenzen angehoben werden, damit alle armutsgefährdeten Haushalte Anspruch haben.

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Ein entsprechender Antrag mit dem Titel "Heizen darf kein Luxus sein" wird am Donnerstag im Ausschuss des oberösterreichischen Landtags behandelt. Zusätzlich fordert die SPÖ, den Heizkostenzuschuss gesetzlich zu verankern und künftig jährlich an die Teuerung anzupassen.

Zur Erinnerung: Haushalte mit geringem Einkommen können in Oberösterreich ab 11. Jänner 2027 wieder einen Heizkostenzuschuss von 200 Euro beantragen. Die Antragsfrist endet am 19. März und startet damit mehr als zwei Monate früher als im Vorjahr. Anspruch haben Einpersonenhaushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen 2025 von maximal 21.883 Euro sowie Mehrpersonenhaushalte mit höchstens 30.913 Euro. Im Vorjahr erhielten 25.508 Haushalte die Unterstützung.