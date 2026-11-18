i iStock (KI-generiert) Unfall in Schörfling Auto demoliert! Lenker versteckte Wrack unter Plane Ein 22-Jähriger krachte gleich zweimal von der Straße. Statt die Polizei zu rufen, verschwand er. Später wurde das Auto mit einem Traktor abgeholt. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine nächtliche Autofahrt endete für einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einem völlig demolierten Wagen. In Schörfling am Attersee (OÖ) kam der junge Mann am Sonntag (15. November) gleich zweimal von der Straße ab. Danach machte er sich aus dem Staub.

Gegen 2 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall mit Fahrerflucht gerufen. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten die Beamten schließlich den mutmaßlichen Lenker ausforschen.

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Gegen Baum gekracht

Bei seiner Befragung schilderte der 22-Jährige den Unfallhergang. Er sei auf dem Fantabergerweg in Richtung Ortsgebiet Schörfling unterwegs gewesen, als er rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei erwischte er einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne.

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Doch der junge Mann fuhr einfach weiter. Wenig später kam er erneut zu weit nach rechts, streifte einen Randstein und fuhr auf einem Firmengelände über einen Erdwall. Schließlich krachte sein Wagen gegen einen Baum.

Dabei entstand ein Flurschaden. Außerdem hinterließ das schwer beschädigte Auto eine 14 Meter lange Ölspur.

Wrack mit Traktor abgeholt

Weil sein Pkw nicht mehr fahrtauglich war, ließ der 22-Jährige das Fahrzeug laut eigenen Angaben zurück und entfernte sich zu Fuß.

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Am nächsten Tag kehrte er mit zwei Bekannten zurück. Gemeinsam holten sie den demolierten Wagen mit einem Traktor und einem Muldenkipper ab.

Anschließend dürften sie das Fahrzeug mit einer Plane abgedeckt, die Kennzeichentafeln entfernt und sogar die Begutachtungsplakette abgekratzt haben.