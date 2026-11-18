i Die abgeschossene Rakete geriet in eine Wohnung, wo ein Großbrand ausbrach. fotokerschi.at Millionenbrand in Traun Silvesterrakete löste Großbrand aus – Täter verurteilt Eine Silvesterrakete verursachte in Traun einen verheerenden Brand mit 2,9 Millionen Euro Schaden. Jetzt stand der Verursacher (23) vor Gericht. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine einzige Silvesterrakete hatte dramatische Folgen: In der Silvesternacht 2025 ging ein Mehrparteienhaus in Traun (Bez. Linz-Land) in Flammen auf. 70 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, vier Personen wurden verletzt. Am Mittwoch musste sich der Verursacher (23) vor dem Bezirksgericht Traun verantworten.

Der junge Mann, der zum Zeitpunkt des Brandes erst 22 Jahre alt war, hatte eine Rakete abgeschossen. Diese traf einen Balkon im dritten Stock des Wohnblocks. Dort gerieten Gegenstände in Brand, innerhalb weniger Minuten breiteten sich die Flammen auf das gesamte Dach aus.

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Schaden in Millionenhöhe

Vor Gericht erklärte der Angeklagte, dass der Wind die Rakete in Richtung des Gebäudes getrieben habe. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2,9 Millionen Euro. 13 Wohnungen waren nach dem Feuer vorübergehend unbewohnbar.

Der 23-Jährige bekannte sich schuldig. Der Prozess dauerte nur kurz, da auf seine Aussagen und sein Geständnis bei der Polizei verwiesen wurde.

Verteidiger sprach von Pech

Sein Verteidiger beantragte eine Diversion. Er argumentierte, dass auf dem betroffenen Balkon besonders viele leicht brennbare Gegenstände gelagert gewesen seien. "Es ist auch viel Pech dabei gewesen", erklärte er.

Die Richterin lehnte den Antrag wegen des enormen Schadens jedoch ab. "Da waren immerhin rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, 70 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, vier Personen wurden verletzt", betonte sie.

Zwei Monate bedingte Haft

Das Gericht verurteilte den 23-Jährigen wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst zu zwei Monaten bedingter Haft. Mildernd wirkten sich seine bisherige Unbescholtenheit, sein umfassendes Geständnis und sein junges Alter zum Tatzeitpunkt aus.

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Die Schadenersatzforderungen der Betroffenen wurden auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Die Verteidigung nahm das Urteil an, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.

Brandbilder gingen um die Welt

Für Aufsehen sorgte der Brand auch im Internet. Bilder des Feuers wurden weltweit verbreitet – allerdings mit einer völlig falschen Behauptung.

Die Bilder des Tages i ?

Zehntausenden Menschen wurden die Aufnahmen als angeblich zerstörtes Bürogebäude des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu präsentiert. Laut APA-Faktencheck dürfte das Video ursprünglich von einem TikTok-Account stammen und war bereits in der Silvesternacht veröffentlicht worden.