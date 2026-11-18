Die Vorfreude war groß, die Planungen liefen bereits seit einem Jahr. Doch jetzt ist alles aus! Der Faschingsverein zum Königreich Oberweis hat den Faschingsumzug 2027 in Laakirchen (Bezirk Gmunden) abgesagt.
Der Grund: Dem Verein fehlt das Geld für die notwendige Infrastruktur. Für eine Veranstaltung dieser Größe braucht es unter anderem Absperrgitter und WC-Anlagen. Bisher war die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei diesen Kosten ein wichtiger Bestandteil der Organisation. Doch diese fällt für 2027 weg.
Besonders bitter: Der Verein hatte bereits viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt. Das Konzept für den Umzug stand schon im Mai 2026 fest.
Ohne eine Zusage für die Infrastruktur könne man die Veranstaltung aber nicht verantwortungsvoll durchführen. Auch für eine kurzfristige Alternative sei es mittlerweile zu spät.
Die Obfrau der Faschingsgilde zum Königreich Oberweis, Hanna Puchinger bedauert die Entscheidung sehr. "Das kam sehr kurzfristig und ist sehr bitter für alle. Aber wenn nicht alle sicherheitsrelevanten Dinge finanziell abgedeckt sind, gehen wir als Verein kein Risiko ein. Leider muss auch unsere Gemeinde sparen, wir möchten aber weiterhin mit dem Bürgermeister an einem Strang ziehen", betont die Obfrau gegenüber "Heute".
Die Absage trifft nicht nur die Faschingsfans. Auch jene Vereine, die beim Umzug mit einem Ausschank Einnahmen erzielen wollten, sind betroffen.
In einer Stellungnahme zeigen sich die Organisatoren enttäuscht: "Wir bedauern diese Entscheidung sehr – nicht nur für uns, sondern auch für alle Vereine, die am Umzugstag einen Ausschank betreiben, sowie für alle Besucherinnen und Besucher, die sich schon auf den Umzug gefreut haben."
Ganz verabschieden wollen sich die Faschingsnarren aber nicht. Der Verein verspricht: "Wir bleiben dem Fasching treu und kommen wieder."