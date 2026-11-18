i Der Faschingsumzug in Laakirchen fällt heuer dem Sparkurs zum Opfer. Foto Feitzinger Faschingsumzug Laakirchen Geld fehlt! Faschingsverein muss großen Umzug absagen Bittere Nachricht für alle Faschingsfans in Laakirchen: Der Umzug 2027 fällt aus. Grund ist die fehlende finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude war groß, die Planungen liefen bereits seit einem Jahr. Doch jetzt ist alles aus! Der Faschingsverein zum Königreich Oberweis hat den Faschingsumzug 2027 in Laakirchen (Bezirk Gmunden) abgesagt.

Der Faschingsumzug fällt heuer dem Sparkurs zum Opfer. Faschingsgilde zum Königreich Oberweis

Der Grund: Dem Verein fehlt das Geld für die notwendige Infrastruktur. Für eine Veranstaltung dieser Größe braucht es unter anderem Absperrgitter und WC-Anlagen. Bisher war die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei diesen Kosten ein wichtiger Bestandteil der Organisation. Doch diese fällt für 2027 weg.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Planung stand bereits im Mai

Besonders bitter: Der Verein hatte bereits viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt. Das Konzept für den Umzug stand schon im Mai 2026 fest.

Ohne eine Zusage für die Infrastruktur könne man die Veranstaltung aber nicht verantwortungsvoll durchführen. Auch für eine kurzfristige Alternative sei es mittlerweile zu spät.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Obfrau der Faschingsgilde zum Königreich Oberweis, Hanna Puchinger bedauert die Entscheidung sehr. "Das kam sehr kurzfristig und ist sehr bitter für alle. Aber wenn nicht alle sicherheitsrelevanten Dinge finanziell abgedeckt sind, gehen wir als Verein kein Risiko ein. Leider muss auch unsere Gemeinde sparen, wir möchten aber weiterhin mit dem Bürgermeister an einem Strang ziehen", betont die Obfrau gegenüber "Heute".

Auch andere Vereine betroffen

Die Absage trifft nicht nur die Faschingsfans. Auch jene Vereine, die beim Umzug mit einem Ausschank Einnahmen erzielen wollten, sind betroffen.

In einer Stellungnahme zeigen sich die Organisatoren enttäuscht: "Wir bedauern diese Entscheidung sehr – nicht nur für uns, sondern auch für alle Vereine, die am Umzugstag einen Ausschank betreiben, sowie für alle Besucherinnen und Besucher, die sich schon auf den Umzug gefreut haben."

Die Bilder des Tages i ?

Ganz verabschieden wollen sich die Faschingsnarren aber nicht. Der Verein verspricht: "Wir bleiben dem Fasching treu und kommen wieder."