i Für drei Ungarn klickten im Bezirk Eferding nach einem Diebstahl die Handschellen. iStock Lebensmittel-Diebstahl Mitarbeiterin verfolgt Diebe – drei Männer festgenommen Drei Männer sollen in einem Diskonter Lebensmittel gestohlen haben. Eine Mitarbeiterin verfolgte das Trio. Kurz darauf klickten die Handschellen. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung in einem Diskonter im Bezirk Eferding (OÖ): Drei Männer im Alter von 46, 49 und 57 Jahren sollen am Dienstag (17. November) gegen 10.35 Uhr Lebensmittel gestohlen haben. Doch eine aufmerksame Mitarbeiterin ließ die Verdächtigen nicht so einfach davonkommen.

Die Angestellte nahm die Verfolgung auf. Dabei soll einer der Männer, ein 46-jähriger Ungar, die mutmaßlich gestohlene Ware fallen gelassen haben.

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Polizei nimmt alle drei fest

Nach der Anzeige rückten gleich mehrere Polizeistreifen an. Die Beamten konnten die drei Verdächtigen, allesamt ungarische Staatsbürger, bereits wenige Minuten später anhalten und festnehmen.

Verbotene Waffe im Auto entdeckt

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Bei den polizeilichen Maßnahmen machten die Beamten noch eine Entdeckung: Im Auto des 57-Jährigen fanden sie eine verbotene Waffe. Diese wurde sichergestellt.