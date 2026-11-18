i Am Mittwochmorgen kam es in Weißkirchen (Wels-Land) zu einem folgenschweren Unfall. Aufgrund des Sturms stürzten Bäume auf zwei Autos laumat Dramatischer Vorfall in OÖ Bäume krachen auf zwei Autos – Lenkerin verletzt In Weißkirchen an der Traun stürzten Mittwochfrüh mehrere Bäume auf die Straße. Zwei Autos wurden getroffen, eine Lenkerin verletzt. Von Michael Rauhofer-Redl 18.11.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der L563 Traunuferstraße zwischen Schleißheim und Weißkirchen an der Traun stürzten mehrere Bäume aufgrund des heftigen Sturms auf die Fahrbahn. Zwei Autos wurden getroffen, eine Lenkerin erlitt Verletzungen.

Großer Baum reißt weitere Bäume mit

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die Unfallstelle auf der Bergernstraße in einem Abschnitt, der bereits für umgestürzte Bäume bekannt ist. Dort war offenbar ein großer Baum samt Wurzelstock umgestürzt und hatte weitere Bäume sowie massive Äste mitgerissen.

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Zwei Autos wurden ersten Informationen zufolge von den herabstürzenden Bäumen getroffen, beziehungsweise konnten den Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Eine weitere Feuerwehr wurde deshalb zur Personenrettung alarmiert.

Bäume stürzen auf Autos – Frau in Weißkirchen verletzt i ?

Verletzte Lenkerin ins Spital gebracht

Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die verletzte Autolenkerin. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie ins Klinikum Wels gebracht.

Anschließend machten sich die Feuerwehrleute daran, die Straße wieder freizubekommen. Mit Motorsägen zerteilten sie die umgestürzten Bäume und großen Äste. Auch ein Abschleppunternehmen war im Einsatz.