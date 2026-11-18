Auf der L563 Traunuferstraße zwischen Schleißheim und Weißkirchen an der Traun stürzten mehrere Bäume aufgrund des heftigen Sturms auf die Fahrbahn. Zwei Autos wurden getroffen, eine Lenkerin erlitt Verletzungen.
Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die Unfallstelle auf der Bergernstraße in einem Abschnitt, der bereits für umgestürzte Bäume bekannt ist. Dort war offenbar ein großer Baum samt Wurzelstock umgestürzt und hatte weitere Bäume sowie massive Äste mitgerissen.
Zwei Autos wurden ersten Informationen zufolge von den herabstürzenden Bäumen getroffen, beziehungsweise konnten den Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Eine weitere Feuerwehr wurde deshalb zur Personenrettung alarmiert.
Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die verletzte Autolenkerin. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie ins Klinikum Wels gebracht.
Anschließend machten sich die Feuerwehrleute daran, die Straße wieder freizubekommen. Mit Motorsägen zerteilten sie die umgestürzten Bäume und großen Äste. Auch ein Abschleppunternehmen war im Einsatz.