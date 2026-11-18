i Tiere gehören laut Tierheimen auf keinen Fall unterm Christbaum. CKFotografie Weihnachtsaktion für Tiere Weihnachts-Warnung! Darum sind Tiere keine Geschenke Ein Hund oder eine Katze als Weihnachtsgeschenk? Die Stadt Wels warnt davor. Wer Tieren wirklich eine Freude machen will, kann dies anderweitig tun. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Welpe mit einer roten Schleife unter dem Christbaum – für viele klingt das nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Doch die Freude kann schnell verfliegen. Die Stadt Wels (OÖ) warnt deshalb auch heuer davor, Haustiere zu Weihnachten zu verschenken.

Denn ein Tier bedeutet Verantwortung, Zeit und viel Aufmerksamkeit. Nicht jeder Beschenkte ist darauf vorbereitet. Die Folge: Manche Tiere landen nach den Feiertagen im Tierheim.

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Deshalb lautet der gemeinsame Appell der Stadt und der Welser Tierschutzvereine: "Tiere beschenken statt Tiere schenken!"

Tiere haben eigene Weihnachtswünsche

Wer den Vierbeinern im Tierheim Arche Wels eine Freude machen möchte, kann bei einer besonderen Weihnachtsaktion mithelfen.

In drei Geschäften stehen Christbäume, die mit Fotos der Tierheimbewohner geschmückt sind. Auf der Rückseite der Karten steht, was sich das jeweilige Tier zu Weihnachten wünscht. Wer helfen möchte, kann den entsprechenden Betrag direkt an der Kassa bezahlen.

Hier kann man mitmachen:

Dehner Gartencenter Wels-Nord, Oberfeldstraße 108

Fressnapf Wels-Nord, Dalistraße 3

bellaflora Wels-West, Gunskirchener Straße 80

Tierheim hat derzeit eingeschränkt geöffnet

Wer die Arche Wels besuchen möchte, muss derzeit die geänderten Öffnungszeiten beachten. Wegen der Sanierung der Tierheimstraße ist das Tierheim voraussichtlich bis 4. Dezember nur freitags und samstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

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Termine können unter 07242 235 7658 vereinbart werden. Telefonisch ist das Tierheim von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr erreichbar.

Weihnachtsfest im Tierheim

Am Samstag, 19. Dezember, lädt die Arche Wels von 13 bis 17 Uhr zum Fest "Weihnachten im Tierheim". Weitere Details zum Programm sollen noch bekannt gegeben werden.

Die Bilder des Tages i ?

Informationen zu den Tieren gibt es unter wels.at/tierheim.