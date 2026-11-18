i "Heute" AK zog vor Gericht PVA verweigert 79-Jährigem Pflegegeld – dann die Wende Ein Pensionist aus Linz braucht mehr Hilfe bei der Körperpflege. Trotzdem lehnte die PVA seinen Antrag auf Pflegegeld ab. Von Österreich Heute 18.11.2026, 13:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er ist 79 Jahre alt und schafft die tägliche Körperpflege nicht mehr ohne fremde Hilfe. Deshalb beantragte ein Pensionist aus Linz bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) Pflegegeld der Stufe 1. Allerdings: Statt der erhofften Unterstützung flatterte dem Oberösterreicher eine Ablehnung ins Haus.

Der Grund: Bei der Begutachtung hatte die PVA einen monatlichen Pflegebedarf von genau 65 Stunden festgestellt. Für Pflegegeld der Stufe 1 sind allerdings mehr als 65 Stunden erforderlich. Damit ging der 79-Jährige zunächst leer aus.

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Wichtige Hilfe einfach nicht berücksichtigt

Der Pensionist wollte die Entscheidung nicht hinnehmen und wandte sich an die Arbeiterkammer Linz. Dort stellte sich heraus, dass bei der Begutachtung ein wichtiger Punkt übersehen worden war.

Der Mann benötigt nämlich auch Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Dusche beziehungsweise Badewanne. Dieser zusätzliche Pflegeaufwand war bei der Berechnung nicht berücksichtigt worden.

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Die AK zog deshalb gegen den negativen Bescheid vor Gericht. Mit Erfolg: Die PVA stimmte schließlich einem Vergleich zu. Der 79-Jährige bekommt nun doch Pflegegeld der Stufe 1.

Für AK-Präsident Andreas Stangl ist der Fall kein Einzelfall. Er kritisiert, dass Pflegegeld-Einstufungen immer wieder erst vor Gericht korrigiert werden müssen. "Es kann nicht sein, dass regelmäßig Pflegegeld-Begutachtungen bei Gericht korrigiert werden müssen, um eine korrekte Einstufung zu erzielen. Im Fall des 79-jährigen Linzers zeigt sich, wie wichtig es ist, einen ablehnenden Bescheid bei uns überprüfen zu lassen", sagt Stangl.

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Das sollten Betroffene wissen

Wer einen ablehnenden Pflegegeld-Bescheid erhält, sollte diesen nicht ungeprüft hinnehmen. Wie der Fall aus Linz zeigt, kann bereits ein nicht berücksichtigter Hilfsbedarf darüber entscheiden, ob Pflegegeld zusteht oder nicht.

Die Arbeiterkammer empfiehlt deshalb, negative Bescheide überprüfen zu lassen. Stangl fordert zudem eine genauere Erfassung des tatsächlichen Pflegebedarfs.

"Entscheidungen der PVA müssen nachvollziehbar sein und es müssen bereits vorhandene medizinische Gutachten stärker einbezogen werden", so der AK-Präsident.