i LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf NLK Filzwieser Großprojekt beschlossen 50 Millionen Euro für vier neue Windräder in NÖ Im Bezirk Bruck an der Leitha entsteht ein neuer Windpark. Vier Windräder sollen künftig Strom für 20.000 Haushalte liefern. Von Elena Lick 19.11.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Scharndorf (Bezirk Bruck an der Leitha) wird kräftig investiert. Die Landesregierung hat den neuen Windpark Scharndorf V genehmigt. ÖVP, FPÖ und SPÖ stimmten dem Projekt einstimmig zu.

Zuvor wurde das Umweltverträglichkeitsverfahren positiv abgeschlossen.

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Vier Windräder für 20.000 Haushalte

Geplant sind vier Windräder mit jeweils 7,2 Megawatt Leistung. Zusammen sollen sie jährlich rund 76.000 Megawattstunden Strom erzeugen. Laut Land reicht das für etwa 20.000 Haushalte.

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Die Investitionssumme liegt bei rund 50 Millionen Euro. Umgesetzt wird das Projekt vom Unternehmen ImWind. Ein Tochterunternehmen der Wien Energie.

Bereits 226 Windräder genehmigt

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) begrüßt die Entscheidung. Er sieht darin einen wichtigen Schritt zur Versorgungssicherheit. Auch der Wirtschaftsstandort soll laut Pernkopf davon profitieren.

Wien Energie setzt ebenfalls auf den weiteren Windkraftausbau. Geschäftsführerin Alma Kahler betont die Bedeutung heimischer Stromerzeugung. Jedes zusätzliche Windrad leiste dazu einen wichtigen Beitrag.

Seit 2023 wurden in Niederösterreich bereits 226 Windräder genehmigt. Das teilte Pernkopf im Zuge der neuen Bewilligung mit. Laut ihm sanken die CO₂-Emissionen seit 2005 um 36 Prozent. Gleichzeitig sei die Wirtschaft um 25 Prozent gewachsen. "Das beweist, dass in Niederösterreich Umwelt und Wirtschaft keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen", so Pernkopf.