i Auf der B1 bei Kolm kam am Dienstag ein Autofahrer von der Straße ab und landete im Graben. DOKU NÖ Unfall auf der B1 bei Kolm Lenker fährt von Straße ab und kracht in den Graben Auf der B1 bei Kolm kam am Dienstag ein Autofahrer von der Straße ab und landete im Graben. Die Feuerwehr musste den Pkw bergen. Von Victoria Carina Frühwirth 18.11.2026, 19:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag, dem 17. November, kam es kurz nach Mittag auf der B1 bei Kolm (Bezirk Melk) zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben.

Feuerwehr rückte zur Bergung aus

Die Feuerwehr Petzenkirchen wurde von der Bezirksalarmzentrale zur Fahrzeugbergung alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, steckte der Wagen im Straßengraben fest. Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

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Fahrzeugbergung bei Kolm (Bezirk Melk) i ?

Die Feuerwehrleute rückten dem Fahrzeug mit einer Seilwinde zu Leibe und zogen den Pkw zurück auf die Straße. Anschließend wurde das Auto auf einem sicheren Abstellplatz abgestellt.

Die Bilder des Tages i ?

Nach kurzer Zeit war der Einsatz beendet und die Feuerwehr Petzenkirchen konnte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Warum der Lenker von der Straße abgekommen war, ist derzeit noch unklar.