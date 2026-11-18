Am Dienstag, dem 17. November, kam es kurz nach Mittag auf der B1 bei Kolm (Bezirk Melk) zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben.
Die Feuerwehr Petzenkirchen wurde von der Bezirksalarmzentrale zur Fahrzeugbergung alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, steckte der Wagen im Straßengraben fest. Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.
Die Feuerwehrleute rückten dem Fahrzeug mit einer Seilwinde zu Leibe und zogen den Pkw zurück auf die Straße. Anschließend wurde das Auto auf einem sicheren Abstellplatz abgestellt.
Nach kurzer Zeit war der Einsatz beendet und die Feuerwehr Petzenkirchen konnte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Warum der Lenker von der Straße abgekommen war, ist derzeit noch unklar.