i AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser AK Niederösterreich/Vyhnalek, iStock ("Heute"-Montage) Arbeiterkammer klärt auf Kann der Chef mir den Papamonat verbieten? Lukas P. und seine Partnerin erwarten ein Kind: "Ich möchte nach der Geburt des Kindes einen Monat zu Hause bleiben." Kann der Chef das verweigern? Von Niederösterreich Heute 19.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Leser Lukas P. fragt: "Meine Partnerin und ich erwarten ein Kind. Ich möchte direkt nach der Geburt des Kindes einen Monat zu Hause bleiben. Kann der Chef mir den Papamonat verweigern?"

"Nein, der Chef kann Ihnen den Papamonat (offiziell: Freistellung anlässlich der Geburt) nicht verweigern. Väter haben in Österreich einen gesetzlichen Rechtsanspruch darauf, für die Dauer von einem Monat den Job ruhen zu lassen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie mit der Mutter und dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben", heißt es seitens der AK Niederösterreich.

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Und weiter: "Wichtig sind die Fristen: Sie müssen den Papamonat spätestens drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin beim Arbeitgeber ankündigen. Der tatsächliche Beginn ist bis spätestens eine Woche nach der Geburt zu melden. Während des Papamonats besteht Kündigungsschutz. Zudem gibt es den Familienzeitbonus – dieser muss gesondert beantragt werden."

AK hilft weiter

"Bei weiteren Fragen beraten Sie unsere Experten kompetent", sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Weitere Infos: AK-Arbeits- und Sozialrecht unter der Tel.: 057171-22 000

Dieser Artikel basiert auf einer Kooperation zwischen der AK Niederösterreich und "Heute".