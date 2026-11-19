i Vizepräsident Martin Grabner, Oliver und Präsident Andreas Sterba Die Echt´n Spendenaktion Biker-Gruppe lädt zum Benefizpunsch für Oliver (8) Der Motorradclub "Die Echt´n" veranstaltet auch dieses Jahr wieder einen Punschstand. Alle Einnahmen gehen an den 8-jährigen Oliver und seine Familie. Von Elena Lick 19.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch dieses Jahr veranstaltet der Schwechater Motorradclub "Die Echt'n" einen Benefiz-Punschstand. Am 20. November wird am Schwechater Hauptplatz ausgeschenkt. Wie schon in den vergangenen Jahren fließt der Erlös in einen guten Zweck. Heuer wird damit der achtjährige Oliver unterstützt.

Oliver war kerngesund

Der inzwischen achtjährige Oliver kam gesund auf die Welt. Ein aufgewecktes und sehr schlaues Kind. Doch vor vier Jahren änderte sich alles.

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An einem Sonntag wachte Oliver auf und fühlte sich nicht gut. Seit diesem Tag hat die Familie die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht. Bei Oliver wurde ein Tumor entdeckt, der entfernt werden konnte. Doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter.

Eine schwere Entzündung des Kleinhirns hatte bleibende Folgen. Heute kann Oliver weder selbstständig gehen noch sitzen. Aufgrund schwerer Gleichgewichts- und Motorikstörungen benötigt er intensive Therapien.

"Gute Fortschritte gemacht"

Ziel ist es, dass der Junge eines Tages wieder selbstständig stehen, gehen und leben kann. Die Therapiestunden sollen das ermöglichen und helfen bereits. "Seit dem Sommer hat er gute Fortschritte gemacht", heißt es seitens der Familie und des Motorradclubs. Die Spendengelder sollen einer neuen Gehilfe und den Therapiekosten zu gute kommen.

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Punsch für den guten Zweck

Der Benefiz-Punschstand findet am Freitag, 20. November, statt. Los geht es um 17 Uhr am Schwechater Hauptplatz. Die Hütten stehen direkt vor der Kirche. Parkplätze gibt es in der gegenüberliegenden Tiefgarage.

Wer mit dem Motorrad kommt, erhält einen Gratispunsch.