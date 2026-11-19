i Erreichte in Bruck einen Freispruch für die Fußballer: Top-Anwalt Wissam Barbar aus Wien iStock/zVg Nach Pleite flogen Fäuste Kicker prügelten sich mit Trainer – jetzt Freispruch! Nach einer bitteren Pleite flogen am Trainingsplatz zwischen Trainer und Spielern die Fäuste. Jetzt gab es ein Wiedersehen vor Gericht. Von Christian Tomsits 19.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Juristische Nachspielzeit nach einem brutalen Prügelstreit beim Fußballclub SC Margarethen am Moos (NÖ)! Nach einer blamablen 1:5-Pleite gleich zum Saisonauftakt kochte in der Kabine die Stimmung über. Der Trainer (35) kritisierte besonders die erfahrenen Spieler des Kaders vor versammelter Mannschaft und strich vier Kicker aus dem Kader.

Eine Aussprache mit zwei der gefeuerten Ballesterer vor dem nächsten Training eskalierte am 25. August 2026 jedoch völlig. Der Trainer habe sofort die Fäuste sprechen lassen, auch die Spieler wurden laut Anklage handgreiflich. Ein Kicker erlitt laut "Heute"-Infos gleich fünf Verletzungen, darunter Prellungen am Schädel, Unterkiefer, Brustkorb, Ellenbogen und an der Schulter. Sein Kollege kam mit einer Schädelprellung davon.

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Doch auch der Coach kassierte, dokumentierte Abschürfungen am rechten Oberarm, klagte im Anschluss auch über Schmerzen an Schulter und Wirbelsäule. Deswegen mussten alle drei Streihanseln am Mittwoch am BG Bruck an der Leitha auflaufen und sich für das grobe Foulspiel abseits des Rasens wegen Körperverletzung verantworten. Und das Gerichts-Match endete mit einem klaren Sieger: Top-Anwalt Wissam Barbar holte für beide Kicker einen Freispruch wegen Notwehr raus!

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Der heißblütige, nunmehrige Ex-Trainer kam mit einer gelben Karte in Form einer Diversion davon: Er muss 1.500 Euro Wiedergutmachung leisten und 800 Euro Geldbuße bezahlen. Damit kostet ihn der handfeste Kabinen-Streit insgesamt 2.300 Euro – und seinen Job.