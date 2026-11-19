i Unfall-Tragödie auf der A1 Screenshot Google Street View Tragödie auf der A1 Autotür geht plötzlich auf – 18-Jährige stürzt in Tod Tödlicher Unfall auf der A1 bei St. Valentin (NÖ): Eine 18-Jährige fiel während der Fahrt aus einem Auto und starb noch an der Unfallstelle. Von Victoria Carina Frühwirth 19.11.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schrecklicher Unfall erschütterte in der Nacht auf Donnerstag die Westautobahn (A1) bei St. Valentin im Bezirk Amstetten. Eine erst 18 Jahre alte Frau stürzte aus einem fahrenden Auto und kam dabei ums Leben.

Autotür öffnete sich während der Fahrt

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war am Mittwoch, 18. November, gegen 23.55 Uhr mit seinem Pkw auf der A1 in Richtung Linz unterwegs. Im Baustellenbereich bei St. Valentin kam es dann zur Tragödie.

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Im Wagen saßen neben dem Lenker noch drei weitere Personen. Aus bisher ungeklärter Ursache öffnete sich plötzlich die hintere Tür auf der Beifahrerseite. Eine 18-jährige Mitfahrerin aus dem Bezirk Kirchberg an der Krems fiel aus dem Fahrzeug und blieb auf dem zweiten Fahrstreifen liegen.

18-Jährige stirbt noch an Unfallstelle

Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Laut Polizei dürften die Personen auf der Rückbank nicht angegurtet gewesen sein. Wie sich die Tür während der Fahrt öffnen konnte und warum die 18-Jährige aus dem Auto stürzte, ist noch völlig unklar.

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Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion der Verstorbenen an. Die genauen Umstände des tödlichen Unfalls müssen nun geklärt werden.