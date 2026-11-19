i Für den bekannten Unternehmer ist zwar die unmittelbare Gefahr gebannt, die finanziellen Folgen bleiben aber dramatisch. Helmut Graf Sorge um Weihnachtsgelder 900.000 Euro weg – Staudinger bittet um Spenden Nach dem mutmaßlichen 900.000-Euro-Betrug bei Waldviertler kämpft Heini Staudinger weiter. Jetzt bittet er Kunden um finanzielle Hilfe. Von Victoria Carina Frühwirth 19.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schock sitzt tief bei Schuh-Rebell Heini Staudinger (73). Ein ehemaliger Mitarbeiter soll seine Waldviertler Werkstätten in Schrems (NÖ) um rund 900.000 Euro geschädigt haben. Der 26-jährige Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Für den bekannten Unternehmer ist damit zwar die unmittelbare Gefahr gebannt, die finanziellen Folgen bleiben aber dramatisch.

In einer neuen Botschaft an seine Freunde und Kunden versucht Staudinger nun, Zuversicht zu verbreiten. "So komisch das auch klingen mag, trotz dieses gigantischen Betrugs ist wieder der Alltag eingekehrt", schreibt er. Besonders beruhigend sei für ihn, dass der mutmaßliche Täter in Haft sitzt. "Der Schaden ist groß, aber gebannt ... wächst nicht weiter. Immerhin."

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Höflicher Buchhalter soll Firma betrogen haben

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 26-jähriger ehemaliger Buchhaltungsmitarbeiter aus dem Bezirk Gmünd. Der Mann soll seine Berechtigung, über Firmengelder zu verfügen, über Monate hinweg missbraucht haben. Laut Polizei führte er zwischen dem 7. Februar 2025 und dem 14. September 2026 insgesamt 670 Überweisungen an fingierte Empfänger und Konten durch.

Besonders bitter: Der Verdächtige galt im Betrieb als höflich und hilfsbereit. Staudinger schilderte ihn als jemanden, den man täglich gesehen habe. Von den mutmaßlichen Machenschaften soll niemand etwas geahnt haben.

So soll der 900.000-Euro-Betrug funktioniert haben

Die mutmaßliche Masche war ausgeklügelt. Ausgangspunkt waren unter anderem stornierte Bestellungen im Onlinehandel. Wurden solche Bestellungen rückabgewickelt, floss Geld vom Zahlungsdienstleister an das Unternehmen zurück. Der Mitarbeiter soll diese Beträge anschließend als vermeintliche Rückzahlungen an Kunden auf andere Konten umgeleitet haben.

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Dafür soll er erfundene Kundennamen verwendet und die Überweisungen zwischen regulären Buchungen versteckt haben. Die einzelnen Zahlungen sollen unter 10.000 Euro geblieben sein. Damit konnte offenbar das Vier-Augen-Prinzip umgangen werden, das bei höheren Beträgen vorgesehen war.

Facebook-Werbung brachte alles ans Licht

Dass der mutmaßliche Betrug entdeckt wurde, war offenbar einem Zufall zu verdanken. Die Waldviertler Werkstätten hatten auf Facebook Werbung für einen Online-Flohmarkt gebucht. Doch die erwarteten Umsätze blieben aus. Erst bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Werbung gar nicht geschaltet worden war. Das betreffende Konto war wegen verdächtiger Vorgänge gesperrt worden.

Am 14. September 2026 entdeckte ein EDV-Mitarbeiter einen Fehlbetrag von rund 250.000 Euro. Weitere Nachforschungen offenbarten das wesentlich größere Ausmaß. Zunächst vermutete das Unternehmen einen Hackerangriff. Doch externe IT-Fachleute und die Kripo fanden keine Hinweise auf Schadsoftware.

Am 15. September erstattete die Firma Anzeige. Am 5. Oktober wurde der Mitarbeiter gekündigt, am 30. Oktober folgte die Festnahme. Bei seiner Einvernahme verweigerte der Beschuldigte die Aussage. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Jetzt wird sogar das Weihnachtsgeld zur Sorge

Für Staudinger ist die Geschichte mit der Festnahme längst nicht erledigt. Das verschwundene Geld fehlt weiterhin in der Firmenkassa. In seiner jüngsten Botschaft bedankt er sich auf Facebook für die Unterstützung und die zuletzt guten Umsätze. Doch schon die nächsten finanziellen Verpflichtungen bereiten Sorgen.

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"In wenigen Wochen jedoch ist das Weihnachtsgeld zu berappen. Auch so mancher Lieferant wartet dringend auf's Geld für seine Lieferung", schreibt der Schuh-Unternehmer. Schon zuvor hatte der Betrieb wegen der fehlenden Gelder Kredite aufnehmen und mit Lieferanten längere Zahlungsfristen vereinbaren müssen.

Staudinger bittet jetzt sogar um Spenden

Um seine Firma durch die schwierige Zeit zu bringen, setzt Staudinger auf vier Möglichkeiten: Einkäufe in den GEA-Läden und im Onlinehandel, Schuhspenden für Bedürftige, private Darlehen und direkte Geldspenden. Besonders bemerkenswert ist sein Appell an private Unterstützer. Unter dem Motto "Kleinvieh macht auch Mist" schildert er, wie Menschen spontan Geld für den Betrieb gegeben hätten. "Der eine spendete 50.-, der andere 300.- und als die danebenstehende das sah, gab sie auch 300.-", berichtet Staudinger.

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"Wir werden es schaffen"

Trotz der schweren finanziellen Belastung gibt sich Staudinger kämpferisch. Die Solidarität seiner Kunden mache ihm Mut. Vor allem die zuletzt gestiegenen Umsätze seien ein wichtiges Signal. "Im Vertrauen auf unsere Freunde und Kunden werden wir es schaffen", schreibt er zum Abschluss auf Facebook. Ob die verschwundenen 900.000 Euro jemals wieder vollständig auftauchen, ist weiterhin unklar. Für den Schuh-Rebellen steht jedenfalls fest: Aufgeben kommt nicht infrage.