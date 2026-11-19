i NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini NEOS Scharfe NEOS-Kritik "Hergovichs Verhalten ist eines Landesrats unwürdig" "Wer mit Druck und Drohungen gegen die eigene Landesrätin Politik macht, disqualifiziert sich für ein Regierungsamt", so Indra Collini. Von Niederösterreich Heute 19.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kritik üben NEOS an der "Verzögerungstaktik der SPÖ in Sachen Notfallversorgung". Das Vorgehen von SPÖ-Chef Sven Hergovich sei menschlich enttäuschend, wie NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini in einer Aussendung zitiert wird.

Als Landesrat würde er sich zunehmend disqualifizieren. "Dass Hergovich unbequeme Stimmen in der eigenen Partei zum Schweigen bringt, eine erfahrene Gesundheitssprecherin absägt und die eigene Landesrätin für seine Interessen über die Klinge springen lässt, muss die SPÖ mit sich selbst ausmachen. Dass er aber aus reiner Parteitaktik und entgegen den Einschätzungen der Experten dringend notwendige Reformen im Gesundheitswesen blockiert und die Menschen bewusst verunsichert, geht uns alle an. Für mich wirft das zunehmend die Frage auf, ob er für das Amts des Landesrats noch geeignet ist", so Collini.

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Kollermann: Prischl muss auch zweiten Vertrag vorlegen

NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann begrüßt, dass Landesrätin Eva Prischl den Rettungsdienstvertrag auf den Weg gebracht hat. Nun müsse auch der Vertrag zur notärztlichen Versorgung folgen.

"Die Rettungsorganisationen haben Personal ausgebildet und investiert. Jetzt brauchen sie beide Verträge, um die Reform umsetzen zu können. Dass SPÖ-Geschäftsführer Zwander der eigenen Landesrätin öffentlich rät, einfach nichts zu tun, ist an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten. Prischl ist den Menschen verpflichtet, nicht ihrer Partei. Wenn die SPÖ aus reinem Machtkalkül weiter blockiert, gefährdet sie die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich", so Kollermann.