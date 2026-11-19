i Anna Lederleitner-Iser, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker NLK Pfeiffer Neue Studie zeigt Weniger Geld für Geschenke: So kauft NÖ heuer ein Weihnachten wird heuer sparsamer: Niederösterreicher planen weniger Geld für Geschenke ein. Trotzdem sollen Millionen Packerl unter den Christbaum. Von Elena Lick 19.11.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten rückt näher, doch beim Geschenkekauf sitzt das Geld heuer offenbar nicht mehr ganz so locker. Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich wollen die Niederösterreicher durchschnittlich 290 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das sind rund vier Prozent weniger als im Vorjahr.

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Insgesamt planen rund 1,3 Millionen Menschen im Bundesland, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Mehr als 380 Millionen Euro sollen dabei ausgegeben werden. Unter den Christbäumen werden rund 9,4 Millionen Geschenke erwartet.

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Viele kaufen auch im Internet

Obwohl 83 Prozent der Befragten heuer Produkte aus Niederösterreich oder ihrer Region kaufen wollen, setzen 73 Prozent beim Geschenkekauf auch auf das Internet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) appelliert deshalb, bewusst bei heimischen Betrieben einzukaufen. "Möglichst viel von den geplanten 380 Millionen Euro soll bei unseren niederösterreichischen Betrieben ankommen", betont sie.

Auch Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker hofft auf ein starkes Weihnachtsgeschäft. Die Nachfrage sei derzeit noch verhalten. Mit regionalen Einkäufen könne das prognostizierte Minus von vier Prozent aber noch aufgeholt werden.