i Brand bei einem Kremser Supermarkt, 49 Feuerwehrleute rückten aus Leo Wenninger Feueralarm in Krems Brand in Supermarkt – Feuerwehr muss Übung abbrechen Mitten in einer Feuerwehrübung kam es in Krems zum Ernstfall. In einem Supermarkt brach ein Brand aus. 49 Florianis rückten aus. Von Elena Lick 19.11.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus einer Übung wurde plötzlich Ernst: Am Mittwochabend, dem 18. November brach in einem Supermarkt in der Kremser Innenstadt ein Feuer aus. Die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt bei einer Übung in der Justizanstalt Stein im Einsatz. Diese musste kurzerhand unterbrochen werden.

49 Feuerwehrmitglieder rückten zum Brand in der Kremser Innenstadt aus. i ?

Sämtliche Fahrzeuge rückten zum Supermarkt nahe dem Bahnhof aus. Auch weitere Einsatzkräfte wurden alarmiert.

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Pausenraum stand in Flammen

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits deutlicher Rauch sichtbar. Ein Mitarbeiter führte die Einsatzkräfte zum Brandraum. Unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte den Brandherd rasch lokalisieren.

Das Feuer war im Pausenraum ausgebrochen. Angebranntes Papier und ein kleiner Schrank wurden ins Freie gebracht und dort erneut abgelöscht. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Anschließend mussten das Erdgeschoss und der Keller vom Rauch befreit werden.

49 Feuerwehrleute im Einsatz

Einige Einsatzkräfte konnten danach zur Übung zurückkehren. Zwei Tanklöschfahrzeuge und eine Drehleiter blieben vor Ort.

Die Bilder des Tages i ?

Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren im Einsatz. Die Fahrbahn wurde teilweise gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Brandursache wird von der Polizei untersucht. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt standen 49 Feuerwehrmitglieder mit neun Fahrzeugen im Einsatz.