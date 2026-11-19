i Anlässlich des Welttoilettentags machen niederösterreichische Buslenker:innen auf die teils prekären sanitären Zustände aufmerksam Gewerkschaft vida "Das ist belastend" Plumpsklo-Protest vor dem Landtag gegen WC-Misere Mit einem Plumpsklo protestierten Buslenker in St. Pölten. Der Grund: Auf vielen Strecken fehlen Toiletten und Pausenräume. Von Elena Lick 19.11.2026, 17:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Plumpsklo direkt vor dem NÖ Landtag! Mit dieser ungewöhnlichen Aktion sorgten Buslenker und die Gewerkschaft vida am Donnerstag in St. Pölten für Aufsehen. Anlass war der Welttoilettentag am 19. November. Die Beschäftigten wollen auf fehlende Toiletten, Waschgelegenheiten und Pausenräume aufmerksam machen.

Auf Schildern standen Sprüche wie "Wir müssen mal ... reden", "Ohne Druck fährt es sich am leichtesten" oder "Endstation 3. Baum von links?".

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Toilettensuche während der Arbeit

Hinter der humorvollen Aktion steckt ein ernstes Problem. Laut Gewerkschaft fehlen entlang zahlreicher Buslinien geeignete Sanitäranlagen. Für die Lenker wird selbst der Gang aufs WC zur Herausforderung.

"Plumpsklo-Aktionismus" vor dem Landtag in St. Pölten i ?

"Viele Kolleginnen und Kollegen überlegen während des Dienstes, wo sie zur Toilette gehen können. Das ist belastend und hat mit guten Arbeitsbedingungen nichts zu tun", schildert Buslenker Thomas Stiller.

Gewerkschaft fordert strengere Regeln

Die Gewerkschaft vida verlangt deshalb klare Vorgaben bei der Vergabe von Buslinien. Unternehmen sollen bereits vor einer Ausschreibung ausreichend Toiletten, Waschgelegenheiten und geschützte Pausenräume nachweisen müssen.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, soll laut Gewerkschaft ausgeschlossen werden. "Wer Menschen sicher von A nach B bringt, muss unterwegs auch eine Toilette und einen Pausenraum vorfinden", betont vida-NÖ-Vorsitzender Horst Pammer.

Die Bilder des Tages i ?

Vertreter der Landesregierung und aller Landtagsfraktionen waren bei der Aktion anwesend. Laut Gewerkschaft sicherten sie Unterstützung zu. Zudem wurde eine Resolution an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) übergeben.

Rückendeckung aus der Politik

Unterstützung kommt auch vom Arbeitnehmerbund NÖAAB. "Gerade für Buslenkerinnen sind fehlende Toilettenmöglichkeiten eine besondere Belastung. Das ist eine Frage der Würde und der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten", betont ÖVP-Landtagsabgeordneter Rene Lobner. Auch NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner und vida-NÖ-Chef Thomas Svejda stellen sich hinter die Forderungen der Gewerkschaft.