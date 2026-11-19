Ein schrecklicher Unfall auf der Westautobahn bei St. Valentin (NÖ) kostete in der Nacht auf Donnerstag einer erst 18-Jährigen das Leben. Die junge Frau stürzte aus einem fahrenden Auto und blieb auf dem zweiten Fahrstreifen liegen – "Heute" berichtete. Jetzt werden neue Details zu dem tragischen Vorfall bekannt.
Am Steuer des Pkw saß ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems. Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille. Insgesamt befanden sich vier Personen im Fahrzeug. Auf der Rückbank saß neben dem späteren Todesopfer auch ein erst 16-jähriges Mädchen – mehr dazu hier.
„Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer.“Peter Spanyar Einsatzleiter, Feuerwehr St. Valentin
Gegen 23.55 Uhr war der Wagen in Richtung Linz unterwegs, als sich im Baustellenbereich bei St. Valentin aus bisher ungeklärter Ursache die hintere Tür auf der Beifahrerseite öffnete. Die 18-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Laut Polizei dürften die Personen auf der Rückbank nicht angegurtet gewesen sein.
Im "Heute"-Gespräch schildert Peter Spanyar, Einsatzleiter der Feuerwehr St. Valentin, die dramatischen Minuten nach dem Unglück. "Wir wurden gemeinsam mit der Feuerwehr Haag um 00.08 Uhr zum Einsatz alarmiert. Es hieß, eine Person war in Notlage, sie ist aus einem fahrenden Auto gestürzt."
Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, kämpften bereits zufällig vorbeikommende Ersthelfer um das Leben des Mädchens. "Auch wir haben die Reanimation später weitergeführt, aber die Wiederbelebung wurde gegen 1 Uhr beendet", berichtet Spanyar.
Trotz aller Bemühungen gab es für die 18-Jährige keine Rettung mehr. "Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer", sagt der erfahrene Feuerwehrmann.
Insgesamt standen 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Für Spanyar war es auch wichtig, seine Mannschaft vor den belastenden Eindrücken an der Unfallstelle zu schützen. "Bei so einem Einsatz versuche ich als Einsatzleiter, die jungen Kameraden eher zurückzuhalten", erzählt er. Entscheidend sei in solchen Situationen vor allem die enge Zusammenarbeit der Einsatzkräfte: "Wichtig ist für uns in der Situation die Abstimmung mit Polizei und Rettung." Die Feuerwehr St. Valentin blieb bis 1.45 Uhr an der Unfallstelle und wartete auf den Bestatter.
Auch für den erfahrenen Einsatzleiter wirft das Unglück viele Fragen auf. "Der Fall ist dubios, so etwas habe ich noch nie erlebt. Man muss immer auf alles gefasst sein", sagt Spanyar im "Heute"-Gespräch.
Wie sich die Autotür während der Fahrt öffnen konnte und warum die junge Frau aus dem Wagen stürzte, ist weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion der 18-Jährigen an.