i Hier kam es zur Unfalltragödie. Fotokerschi.at 18-Jährige hatte keine Chance "Noch nicht erlebt" – Mädchen stirbt bei Sturz aus Auto Neue Details zum tödlichen Unfall auf der A1 bei St. Valentin: Ein Feuerwehr-Einsatzleiter schildert im "Heute"-Gespräch die dramatischen Minuten. Von Victoria Carina Frühwirth 19.11.2026, 15:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schrecklicher Unfall auf der Westautobahn bei St. Valentin (NÖ) kostete in der Nacht auf Donnerstag einer erst 18-Jährigen das Leben. Die junge Frau stürzte aus einem fahrenden Auto und blieb auf dem zweiten Fahrstreifen liegen – "Heute" berichtete. Jetzt werden neue Details zu dem tragischen Vorfall bekannt.

Unfall in Richtung Linz

Am Steuer des Pkw saß ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems. Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille. Insgesamt befanden sich vier Personen im Fahrzeug. Auf der Rückbank saß neben dem späteren Todesopfer auch ein erst 16-jähriges Mädchen – mehr dazu hier.

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„Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer.“ Peter Spanyar Einsatzleiter, Feuerwehr St. Valentin

Gegen 23.55 Uhr war der Wagen in Richtung Linz unterwegs, als sich im Baustellenbereich bei St. Valentin aus bisher ungeklärter Ursache die hintere Tür auf der Beifahrerseite öffnete. Die 18-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Laut Polizei dürften die Personen auf der Rückbank nicht angegurtet gewesen sein.

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Ersthelfer kämpften um Leben der 18-Jährigen

Im "Heute"-Gespräch schildert Peter Spanyar, Einsatzleiter der Feuerwehr St. Valentin, die dramatischen Minuten nach dem Unglück. "Wir wurden gemeinsam mit der Feuerwehr Haag um 00.08 Uhr zum Einsatz alarmiert. Es hieß, eine Person war in Notlage, sie ist aus einem fahrenden Auto gestürzt."

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Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, kämpften bereits zufällig vorbeikommende Ersthelfer um das Leben des Mädchens. "Auch wir haben die Reanimation später weitergeführt, aber die Wiederbelebung wurde gegen 1 Uhr beendet", berichtet Spanyar.

Trotz aller Bemühungen gab es für die 18-Jährige keine Rettung mehr. "Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer", sagt der erfahrene Feuerwehrmann.

Unfalltragödie auf der A1 bei St. Valentin mit einem Skoda Fabia im Baustellenbereich iStock (Symbol); Google Street View ("Heute"-Montage)

Einsatzleiter hielt junge Feuerwehrleute zurück

Insgesamt standen 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Für Spanyar war es auch wichtig, seine Mannschaft vor den belastenden Eindrücken an der Unfallstelle zu schützen. "Bei so einem Einsatz versuche ich als Einsatzleiter, die jungen Kameraden eher zurückzuhalten", erzählt er. Entscheidend sei in solchen Situationen vor allem die enge Zusammenarbeit der Einsatzkräfte: "Wichtig ist für uns in der Situation die Abstimmung mit Polizei und Rettung." Die Feuerwehr St. Valentin blieb bis 1.45 Uhr an der Unfallstelle und wartete auf den Bestatter.

"So etwas habe ich noch nie erlebt"

Auch für den erfahrenen Einsatzleiter wirft das Unglück viele Fragen auf. "Der Fall ist dubios, so etwas habe ich noch nie erlebt. Man muss immer auf alles gefasst sein", sagt Spanyar im "Heute"-Gespräch.

Die Bilder des Tages i ?

Wie sich die Autotür während der Fahrt öffnen konnte und warum die junge Frau aus dem Wagen stürzte, ist weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion der 18-Jährigen an.