i Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen auf dem russischen Frachter "Sparta II" im Finnischen Meerbusen am 21. November 2026. Reuters/Finnischer Grenzschutz Schiff brannte die ganze Nacht Ukrainische Drohne trifft Frachter vor Küste Finnlands Ukrainische Drohnen haben einen russischen Frachter vor Finnland getroffen. Das Schiff brannte die ganze Nacht. Die Besatzung konnte gerettet werden. Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein russischer Frachter ist am Samstag im Finnischen Meerbusen von zwei Drohnen getroffen worden und in Brand geraten. Das 121 Meter lange Frachtschiff "Sparta II" war von St. Petersburg nach Kaliningrad unterwegs, als es rund 50 Kilometer westlich der russischen Insel Gogland angegriffen wurde.

Der beschädigte Frachter verlor seine Manövrierfähigkeit und trieb in finnische Hoheitsgewässer. Dort ging er vor der Küstenstadt Loviisa vor Anker. Die 16 Besatzungsmitglieder wurden von einem russischen Rettungsschiff aufgenommen.

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Schiff brannte die ganze Nacht

Finnische Einsatzkräfte kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen auf der "Sparta II". Erst am Sonntagvormittag war das Feuer weitgehend gelöscht, die Container an Bord mussten weiterhin gekühlt werden. Was sich darin befindet, ist unklar.

Der Frachter gehört einem russischen Unternehmen, das Transporte für das Verteidigungsministerium übernimmt. Deshalb wird vermutet, dass sich Militärgerät oder andere gefährliche Güter an Bord befinden könnten. Russland behauptet hingegen, das Schiff habe lediglich Farben und Lacke geladen. Unabhängig bestätigt ist das nicht.

NATO-Kampfjets steigen auf

Der Vorfall löste auch militärische Alarmbereitschaft aus. Laut Medienberichten stiegen wegen des um 4.42 Uhr (Ortszeit) ausgelösten Drohnenalarms türkische und belgische F-16-Kampfjets von NATO-Stützpunkten im Baltikum auf. Auch schwedische Kampfjets sollen im Einsatz gewesen sein. Der Grenzschutz ermittelt.

Nach dem Treffer auf die "Sparta II" gegen 8.40 Uhr soll ein russischer Hubschrauber bei den Rettungsarbeiten unerlaubt in den finnischen Luftraum eingedrungen sein. Laut finnischen Angaben flog er bis zu 4,1 Kilometer tief über das Staatsgebiet und hielt sich dort rund fünf Minuten auf.

Finnland hält trotz Angriff zur Ukraine

Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo warnte, dass der Krieg nun auf die unmittelbare Nachbarschaft seines Landes übergreife. Gleichzeitig stellte er klar: Die Ukraine habe das Recht, sich gegen Russland als Angreifer zu verteidigen.

Verteidigungsminister Antti Häkkänen erklärte, Finnland sei über den Drohnenangriff nicht vorab informiert gewesen. Helsinki habe danach Kontakt mit Kiew aufgenommen und auf die Gefahren für die Sicherheit in der Ostsee hingewiesen. An der Unterstützung für die Ukraine ändere der Vorfall aber nichts.

Präsident Alexander Stubb bezeichnete die Ereignisse als ernst und informierte wichtige Verbündete. Finnland gehört seit 2023 der NATO an und setzte das Militärbündnis unmittelbar über den Angriff in Kenntnis. Eine offizielle Reaktion der NATO-Spitze auf den Vorfall blieb zunächst aus.

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Die finnischen Behörden wollen den beschädigten Frachter nach Abschluss der Löscharbeiten in russische Gewässer schleppen lassen. Was tatsächlich in den Containern steckt, bleibt vorerst unklar.