Ein schwerer Alkoholunfall hat am Samstagabend im bayerischen Raubling für einen Großeinsatz gesorgt. Eine offenbar stark betrunkene Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihren VW, durchbrach einen Metallzaun und krachte gegen einen Container.
Besonders brisant: Im Auto saßen drei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren. Die Frau soll nach dem Crash zunächst zu Fuß geflüchtet sein.
Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr im Ortsteil Reischenhart im Landkreis Rosenheim. Die Frau, die Mitte 30 sein soll, war auf der Kufsteiner Straße in Richtung Brannenburg unterwegs. Beim Linksabbiegen auf Höhe der Friedrich-Ritter-Straße verlor sie die Kontrolle über den Wagen.
Der VW überfuhr den Gehsteig, durchbrach einen massiven Metallzaun und prallte gegen einen darunter stehenden Container. Schließlich blieb das Fahrzeug in Schräglage hängen, teilweise ragte es in die Luft.
Wie EinsatzReport24 berichtet, befanden sich auf der Rückbank drei Kinder im Alter von jeweils etwa zehn Jahren. Zwei davon sollen die eigenen Kinder der Lenkerin gewesen sein, das dritte Kind jenes einer Freundin.
Doch statt an der Unfallstelle zu bleiben, soll die Frau laut Zeugenaussagen zunächst zu Fuß geflüchtet sein. Im beschädigten VW blieben die Kinder und ein ebenfalls stark alkoholisierter Beifahrer zurück.
Als die Polizei eintraf, kehrte die Lenkerin wieder zum Unfallort zurück. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Frau musste anschließend auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. Ein genauer Promillewert wurde zunächst nicht bekannt.
Trotz des heftigen Aufpralls kamen alle fünf Fahrzeuginsassen ohne Verletzungen davon. Am VW und am betroffenen Grundstück entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Allein der Schaden an der Einfriedung liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Bei der Bergung war schließlich die Hilfe eines Nachbarn gefragt. Weil sich der Metallzaun am Unfallwagen verkeilt hatte, rückte der Anrainer kurzerhand mit einer Akku-Säbelsäge an und durchtrennte das Hindernis. Erst danach konnte das Abschleppunternehmen den VW bergen.
Für die Fahrerin hat der Unfall nun rechtliche Folgen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und der Sachbeschädigung. Auch weitere mögliche Verkehrsdelikte werden geprüft.