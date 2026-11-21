i Rapper Albert Vasiliev, bekannt als Kyivstoner, soll das Ziel eines russischen Mordkomplotts gewesen sein IMAGO/Depositphotos Attentat auf Rapper vereitelt Mordkomplott! Dänemark wirft Putin-Diplomat raus Dänemark verdächtigt russische Geheimdienste eines Mordkomplotts gegen einen ukrainischen Rapper und weist nun einen Diplomaten aus. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 14:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlich von russischen Geheimdiensten geplanter Mordanschlag auf einen ukrainischen Rapper erschüttert Dänemark. Der Sänger Albert Vasiliev, bekannt als Kyivstoner, sollte nach Einschätzung des dänischen Nachrichtendienstes PET bei einem Konzert nahe Kopenhagen getötet werden.

Die Polizei konnte das mutmaßliche Attentat offenbar verhindern. Jetzt zieht die dänische Regierung drastische diplomatische Konsequenzen.

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Am Freitag (20. November) kündigte Außenminister Lars Løkke Rasmussen die Ausweisung des russischen Verteidigungsattachés an. Der Diplomat muss das Land innerhalb von sieben Tagen verlassen. Auch der russische Botschafter wurde ins Außenministerium einbestellt.

Zwei Männer wegen Mordversuchs angeklagt

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der ukrainisch-amerikanische Rapper Kyivstoner, dessen bürgerlicher Name Albert Vasiliev lautet. Der Musiker sollte am 25. September in Charlottenlund, einem Vorort von Kopenhagen, auftreten.

Doch noch vor dem geplanten Konzert griff die Polizei ein. In einem Auto wurden zwei Handfeuerwaffen und Messer entdeckt. Drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wurden zunächst festgenommen, später folgte die Festnahme eines 28-Jährigen.

Zwei dänische Staatsbürger stehen inzwischen unter dem Verdacht, den Musiker im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes ermorden zu wollen. Sie wurden wegen versuchten Mordes und mutmaßlicher Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes angeklagt.

Beide bestreiten die Vorwürfe. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Das geplante Konzert wurde abgesagt.

Geheimdienst verdächtigt Russland

Für den dänischen Inlandsgeheimdienst PET deutet die bisherige Beweislage auf eine Beteiligung russischer Nachrichtendienste hin. "Wir gehen davon aus (…), dass das Attentat von russischen Geheimdiensten geplant wurde", erklärte PET-Chef Rasmus Kieffer-Kristensen laut der Nachrichtenagentur Ritzau.

Nach Einschätzung der Ermittler könnten die mutmaßlichen Täter Verbindungen zum dänischen kriminellen Milieu haben. Untersucht werden mögliche Kontakte zur verbotenen Gruppierung "Loyal to Familia", die ihrerseits Verbindungen nach Russland gesucht haben soll. Eine Beteiligung russischer Geheimdienste ist damit allerdings noch nicht gerichtlich bewiesen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Dänemark wirft russischen Diplomaten raus

Die dänische Regierung reagiert auf die Erkenntnisse des Geheimdienstes mit einem diplomatischen Schritt gegen Moskau. Außenminister Rasmussen erklärte, man wolle mit der Ausweisung des russischen Verteidigungsattachés ein deutliches Signal senden. Einen vollständigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen strebt Kopenhagen derzeit nicht an.

Zusätzlich will Dänemark auf europäischer Ebene strengere Einreiseregeln für russische Staatsbürger durchsetzen. "Wir haben auf europäischer Ebene einen Prozess gestartet, um die Regeln für den Zugang russischer Staatsangehöriger nach Europa weiter zu verschärfen", erklärte Rasmussen. Ziel sei es, die Ausstellung nicht notwendiger Schengen-Visa weitgehend zu stoppen.

Die russische Botschaft in Kopenhagen weist die Anschuldigungen zurück und erklärt, Dänemark habe keine Beweise für eine russische Beteiligung vorgelegt.

Rapper bereits im Visier des FSB

Brisant ist auch die Vorgeschichte des Musikers. Schon im Juli hatte der russische Geheimdienst FSB schwere Vorwürfe gegen Kyivstoner erhoben. Demnach soll der Rapper am Transport von 35 Drohnen über Polen und Belarus beteiligt gewesen sein, die für einen Angriff im Raum Moskau bestimmt gewesen seien. Der Musiker wies die Anschuldigungen entschieden zurück.

Die Bilder des Tages i ?

Bereits im August hatten polnische Behörden zudem einen russischen Staatsbürger festgenommen, der im Verdacht stand, im Auftrag russischer Geheimdienste einen ukrainisch-amerikanischen Staatsbürger in Warschau töten zu wollen. Polnische Medien identifizierten Kyivstoner damals als das mutmaßliche Ziel dieses Anschlagsplans.

Sorge vor russischen Geheimdienstaktionen

Der Fall sorgt in Dänemark auch deshalb für Aufsehen, weil die Sicherheitsbehörden seit Monaten vor verstärkten russischen Geheimdienstaktivitäten warnen.

Der PET hatte bereits im September darauf hingewiesen, dass russische Akteure versuchen könnten, dänische Staatsbürger für Sabotageaktionen gegen Unternehmen mit Verbindungen zur ukrainischen Verteidigung zu rekrutieren.

Mit dem mutmaßlich vereitelten Anschlag auf Kyivstoner steht nun ein besonders schwerer Verdacht im Raum: Russische Geheimdienste könnten versucht haben, einen Musiker auf dem Boden eines NATO-Staates ermorden zu lassen. Ob sich dieser Verdacht vor Gericht erhärtet, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.