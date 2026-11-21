i Die "Todeskammer" in in Huntsville – hier kam es zu dem Vorfall. Reuters Todeskampf in Texas "Lass mich sterben!" Hinrichtung wird zum Horror Dramatische Szenen bei einer Hinrichtung in den USA: Ein 70-jähriger Mörder klagte über unerträgliche Schmerzen. Erst nach 63 Minuten war er tot. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind erschütternde Szenen aus einer Hinrichtungskammer im US-Bundesstaat Texas. Der zum Tode verurteilte Reinaldo Dennes (70) sollte durch eine Giftspritze sterben. Nach Plan lief es nicht: Der Mann schrie vor Schmerzen, flehte zu Gott und bat darum, endlich sterben zu dürfen. Insgesamt dauerte die Prozedur mehr als eine Stunde.

Wie der US-Sender ABC berichtet, hatten die Gefängnismitarbeiter bereits Schwierigkeiten, geeignete Venen für die beiden Infusionsnadeln zu finden. Schließlich wurden die Zugänge am linken Fuß und an der linken Halsseite gelegt.

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"Der Schmerz! Lass mich gehen!"

Vor Beginn der Hinrichtung verabschiedete sich Dennes mit einer kurzen Erklärung von seinen Angehörigen. Anschließend gab er dem Gefängnisdirektor das Zeichen, zu beginnen.

Doch kurz darauf begann der 70-Jährige lautstark zu klagen. "Der Schmerz! Los! Los!", schrie er. Immer wieder flehte er zu Gott, ihm die Schmerzen zu nehmen.

"Mein rechtes Bein bringt mich um", sagte Dennes später und beschrieb ein krampfartiges Gefühl. Dann folgte eine weitere verzweifelte Bitte: "Ich glaube nicht, dass das normal ist. Nimm mich zu dir, Vater. Lass mich nicht so leiden."

Sein geistlicher Beistand, Reverend Jeff Hood, zeigte sich erschüttert. Er hatte bereits 13 Hinrichtungen mit Giftspritzen miterlebt, aber noch nie gesehen, dass ein Verurteilter nach 30 Sekunden weiterhin vollständige Sätze sprechen konnte.

Um 19.07 Uhr war die Hinrichtung abgeschlossen, 63 Minuten nachdem Dennes auf der Liege festgeschnallt worden war. Eine Minute später wurde er für tot erklärt.

Gefängnisbehörde weist Vorwürfe zurück

Die texanische Gefängnisbehörde bestreitet allerdings, dass bei der Hinrichtung etwas schiefgelaufen sei.

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Sprecherin Amanda Hernandez erklärte laut ABC, dass die Infusionsnadeln an den am besten geeigneten Stellen gesetzt worden seien. Dennes habe zudem bereits über Schmerzen geklagt, bevor ihm überhaupt Medikamente verabreicht worden seien.

Auf die Frage, ob der Häftling die Schmerzen nur vorgetäuscht habe, deutete Hernandez an, dass dies denkbar sei. Aus Sicht der Behörde habe es keine ungewöhnlichen Vorkommnisse gegeben.

Laut offiziellen Angaben begann die Verabreichung des tödlichen Mittels um 18.52 Uhr. Um 19.08 Uhr wurde Dennes für tot erklärt.

Der 70-Jährige war wegen des Mordes an dem Diamantenhändler Janos Szucs im Jahr 1996 zum Tode verurteilt worden. Das Opfer war mit mehreren Schüssen getötet worden.

Frau überlebte ihre Hinrichtung

Der Fall erinnert an eine weitere aufsehenerregende Hinrichtung in den USA. Im September sollte die verurteilte Mörderin Christa Pike ebenfalls durch eine Giftspritze sterben. Doch die Hinrichtung scheiterte.

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Wie ABC damals berichtete, überlebte Pike den Versuch, erlitt dabei aber schwere Verletzungen. Sie lag mehrere Tage bewusstlos im Krankenhaus und wurde zunächst in kritischem Zustand behandelt. Später kam sie wieder ins Gefängnis.

In beiden Fällen wurde der Wirkstoff Pentobarbital eingesetzt. Das starke Beruhigungsmittel dämpft das zentrale Nervensystem und wird bei Hinrichtungen in den USA häufig verwendet.

Kritik an tödlichem Medikament wächst

Nach den Vorfällen steht Pentobarbital erneut in der Kritik. Eine Untersuchung im Auftrag der früheren Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte bereits Bedenken geäußert, dass das Mittel unnötige Schmerzen und Leiden verursachen könnte.

Bei Hinrichtungen auf Bundesebene wurde der Einsatz daraufhin untersagt. Einzelne US-Bundesstaaten dürfen ihre Hinrichtungsmethoden allerdings weiterhin selbst bestimmen.

Laut ABC wurden in den USA heuer bereits 39 Menschen hingerichtet, alle durch eine Giftspritze.

Gleichzeitig sinkt die Zustimmung zur Todesstrafe. Laut einer Gallup-Erhebung lag die Unterstützung Ende 2025 bei nur noch 52 Prozent. Im Jahr 1994 waren es noch 80 Prozent gewesen.