i Ein Flugobjekt hat die Grenze zum polnischen Luftraum überquert und ist abgestürzt. Reuters Nur 60 Kilometer von Ukraine Flugobjekt in Polen abgestürzt – Krisenstab einberufen Während russischer Angriffe auf die Ukraine stürzte ein unbekanntes Flugobjekt in Polen ab. Die Behörden sichern die Absturzstelle. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm im Osten Polens: Ein Flugobjekt hat die Grenze zum polnischen Luftraum überquert und ist auf einem Feld abgestürzt. Der Zwischenfall ereignete sich während schwerer russischer Luftangriffe auf die benachbarte Ukraine.

Die polnischen Sicherheitsbehörden untersuchen nun den Vorfall. Auch die Regierung wurde eingeschaltet.

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Absturz auf einem Feld

Die Absturzstelle liegt nahe der Ortschaft Nowy Lipowiec im Landkreis Bilgoraj in der ostpolnischen Region Lublin. Bis zur ukrainischen Grenze sind es von dort etwa 60 Kilometer.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte den Fund des Flugobjekts. Das betroffene Gelände werde von den Behörden gesichert. "Wir wissen, dass es sich um ein Flugobjekt handelt und dass es auf Feldern in der Nähe der Ortschaft Nowy Lipowiec im Landkreis Bilgoraj abgestürzt ist."

Um welche Art von Flugobjekt es sich handelt und woher es stammt, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Einsatzkräfte untersuchen den Fundort eines möglicherweise herabgefallenen Objekts in der Nähe von Nowy Lipowiec. Reuters

Tusk meldet sich zu Wort

Polens Regierungschef Donald Tusk reagierte auf den Zwischenfall. Auf der Plattform X teilte er mit, dass Vertreter der zuständigen Sicherheitsorgane am Absturzort im Einsatz seien. Nach seinen Angaben bestehe derzeit keine Gefahr aus der Luft.

Im polnischen Verteidigungsministerium trat unterdessen ein Krisenstab zusammen, um sich mit der Lage zu befassen. Auch Präsident Karol Nawrocki wird über die Entwicklungen informiert. Das bestätigte Bartosz Grodecki, der Chef seines Sicherheitsrats.

Bereits im Juli Rakete abgestürzt

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in Polen. Bereits Ende Juli war eine Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen und nahe der Ortschaft Tarnawa Kolonia abgestürzt. Damals wurde niemand verletzt.

Nach Angaben der polnischen Regierung handelte es sich bei dem Geschoss um einen russischen Marschflugkörper des Typs CH-101. Ob das nun abgestürzte Flugobjekt ebenfalls aus Russland stammt, ist bislang nicht bekannt. Die Untersuchungen der polnischen Behörden laufen.