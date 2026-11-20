i Trinkgeld wird zunehmend nicht mehr in bar, sondern per Karte gegeben. Getty Images/iStockphoto Restaurant kassiert extra Gibst du wenig Trinkgeld, verlangt Lokal 20 % mehr Wer zweimal weniger als zehn Prozent Trinkgeld gibt, soll in einem Lokal beim nächsten Besuch automatisch 20 Prozent extra zahlen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 19:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in einem Restaurant in den USA kein oder zu wenig Trinkgeld gibt, muss in einem Lokal in North Carolina mit Konsequenzen rechnen. Das Freeman’s Grub & Pub in Greensboro führt offenbar eine Liste entsprechender Gäste, berichtet "20 Minuten". Wer zweimal ohne Erklärung weniger als zehn Prozent Trinkgeld gibt, soll beim dritten Besuch automatisch 20 Prozent extra zahlen. Die ungewöhnliche Regel sorgt im Netz für heftige Diskussionen.

Ein Foto eines entsprechenden Aushangs im Lokal verbreitete sich auf Reddit. Demnach bewahren die Betreiber die Belege von Gästen auf, die wiederholt gar kein oder nur sehr wenig Trinkgeld geben. Wie das Restaurant die Rechnungen einzelnen Gästen zuordnet, geht aus dem Schild allerdings nicht hervor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In einem Facebook-Video erklärt Mitbetreiber Kevin Purcell die Maßnahme. In US-Restaurants seien rund 20 Prozent Trinkgeld üblich. Das Servicepersonal sei auf diese Einnahmen angewiesen, um seine Familien ernähren zu können. Wer mit dem Service zufrieden sei und keinen Grund zur Beschwerde habe, solle das auch mit einem entsprechenden Trinkgeld zeigen.

Gegenüber der "New York Post" erklärten Kevin und Emily Purcell, dass sie bei einer Mahlzeit mit Bedienung weniger als zehn Prozent als zu wenig betrachten. Wenn der Service nicht passe, könnten Gäste ihre Kritik selbstverständlich äußern. Wiederholt ohne erkennbaren Grund nichts oder nur wenig zu geben, sei dagegen unfair.

Betreiber verteidigt umstrittene Regel

Purcell räumt ein, dass die Regel kontrovers sein könne. Sie solle Gäste zum Nachdenken bringen und den Beschäftigten den Rücken stärken. Menschen, die trotz guten Services wiederholt kein Trinkgeld geben, bezeichnete er als "miserable and entitled" – also als erbärmlich und anmaßend.

Auf Reddit stieß die Maßnahme auf deutlichen Widerstand. Einige Nutzer kritisierten, dass Gäste nicht zum Trinkgeld gezwungen werden sollten. Andere vertraten die Ansicht, das Restaurant müsse seine Beschäftigten selbst angemessen bezahlen. Auch die Frage, ob ein automatischer Aufschlag rechtlich zulässig ist, wurde diskutiert.

Laut Purcell bekam das Lokal nach der öffentlichen Debatte zahlreiche Ein-Stern-Bewertungen auf Yelp und Google. An seiner Regelung hält der Mitbetreiber dennoch fest. Ob und wie sie tatsächlich bei einem dritten Besuch umgesetzt wird, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.