i Fenster und drei Fahrzeuge der österreichischen Botschaft wurden beschädigt. X / Andrii Sybiha Nach Angriff auf Botschaft Experte schlägt Alarm: Putin will Europa "demütigen" War es eine gezielte russische Attacke auf die österreichische Botschaft? Ein Militärexperte hält dies für möglich. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein russischer Luftangriff auf Kiew vom Donnerstag sorgt ordentlich für Wirbel: Vor der österreichischen Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt schlugen Geschosse ein, mehrere Autos und Fenster wurden beschädigt. Glücklicherweise gab es bei der Attacke keine Verletzten.

Die Reaktion von russischer Seite war keinesfalls eine Entschuldigung, vielmehr versuchte man die Schuld Österreich zuzuschieben. So hieß es in einer Stellungnahme der russischen Botschaft in Wien, dass man bereits vor Aufenthalten in der Ukraine gewarnt habe. Diese Worte seien "demonstrativ ignoriert" worden. Damit liege die "gesamte Verantwortung für mögliche negative Folgen" bei Österreich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Politiker verurteilen Angriff

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hielt am Freitag in einem Video auf X dagegen und fand scharfe Worte für Kreml-Chef Wladimir Putin. "Putins Regime setzt bewusst das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten aufs Spiel und macht auch vor diplomatischen Einrichtungen keinen Halt", so die schweren Vorwürfe in Richtung Moskau.

Van der Bellen appellierte an den russischen Präsidenten den "Krieg und den Terror" zu beenden. Es liege nur an ihm, so das Staatsoberhaupt. Gleichzeitig wies Van der Bellen darauf hin, dass Europa "geeint und stark" für den Frieden eintreten müsse.

Zuvor hatten sich auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) zu dem Vorfall geäußert. Die Außenministerin kündigte verschärfte Sicherheitsvorkehrungen der österreichischen Vertretung in Kiew an. Stocker verurteilte den Angriff als "völlig inakzeptabel".

Experte schätzt Lage ein

Allerdings war nicht nur die österreichische Botschaft Ziel. Auch die niederländische Vertretung in der Ukraine war betroffen. Deren Geschäftsträger Daniel Röthlin sagte im "Ö1-Morgenjournal", dass die Mitglieder sich in einen Schutzraum begeben hätten und niemand verletzt wurde. Doch sind die Angriffe auf Botschaften wirklich absichtlich oder handelt es sich um ein Versehen?

Gegenüber dem "Standard" hielt es der österreichische Militäranalyst Gustav Gressel für nicht ganz unplausibel, dass Russland europäische Botschaften ins Visier nimmt. Die Neutralität Österreichs würde dabei keinen Unterschied so lange sie den Russen nicht nütze, so der Experte.

Die Bilder des Tages i ?

In der Nacht auf Freitag kam es auch zu einem Vorfall in Polen, bei dem mehrere Flugkörper in den Luftraum des NATO-Landes eindrangen. Seitens des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk wurde von einer gezielten Provokation Russlands gesprochen. Dies könne sich auch Gressel vorstellen.

Rolle von Putin-Trump-Treffen

Da es sich um so viele Flugkörper gehandelt habe, sie ein technischer Defekt nur schwer erklärbar. Gleichzeitig wies der Experte darauf hin, dass es in der besagten Nacht eine große Angriffswelle auf die Ukraine gegeben hatte. Gressel vermutet, dass das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Putin beim Vorgehen der Russen eine Rolle spiele.

Durch das kumpelhafte Auftreten von Trump gegenüber Putin in China – der US-Präsident nannte den Kreml-Chef seinen "Freund" – sehe Moskau seine Chance Europa "zu demütigen". Demnach wolle man demonstrieren, dass man inzwischen mit ziemlich allem ungestraft davonkommen würde.