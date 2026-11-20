i Bei einer Razzia gegen Missbrauchsdarstellungen in Bayern gerieten auch vier Kinder ins Visier der Polizei. Insgesamt wurden 13 Objekte durchsucht. istock Razzien in Bayern Missbrauchsbilder! Polizei ermittelt auch gegen Kinder Bei einer Razzia gegen Missbrauchsdarstellungen in Bayern gerieten auch vier Kinder ins Visier der Polizei. Insgesamt wurden 13 Objekte durchsucht. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 09:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer groß angelegten Razzia in Oberbayern gerieten nicht nur Erwachsene, sondern auch vier Kinder ins Visier der Polizei. Die Ermittlungen richten sich gegen den Besitz und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern.

Am Donnerstag durchsuchten Einsatzkräfte insgesamt 13 Objekte in den Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn. Unter den Verdächtigen befinden sich neun Erwachsene im Alter von bis zu 56 Jahren sowie drei Buben und ein Mädchen im Alter von elf und 13 Jahren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Handys und Datenträger sichergestellt

Welche Rolle die vier Minderjährigen gespielt haben sollen, ließ die Polizei zunächst offen. Ein Sprecher erklärte allerdings, dass Kinder häufig anzügliche Bilder weiterleiten, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass sie damit gegen das Gesetz verstoßen.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler zahlreiche elektronische Geräte sicher, darunter Handys und Speichermedien. Diese sollen nun genauer untersucht werden.

Festgenommen wurde niemand. Die vier betroffenen Kinder sind aufgrund ihres Alters noch nicht strafmündig.